El Genuine saca una sonrisa a Nacho Méndez

Dio igual que viva un momento delicado. Que esté en pleno proceso de recuperación de su lesión en el ligamento cruzado. Porque Nacho Méndez volvió ayer a sonreír –y de qué manera– durante su entrevista en «La Tribuna de El Molinón» gracias a las preguntas de los miembros del Sporting Genuine. La iniciativa social, con la colaboración de Diversa Radio Activa, tuvo aún mejor resultado, porque el encuentro en cierta manera liberó a un jugador que afronta un momento delicado por la gravedad de la lesión que le tiene apartado hasta la próxima campaña. Pero ayer se hasta vio hasta un Nacho despreocupado, bromista, feliz...

La mayoría de las cuestiones al mediocentro las planteó el capitán, Manuel Noval, quien dirigió la entrevista final con el jugador del Sporting. Pero hubo tiempo para que todos le lanzasen otras, también del ámbito más personal. «Me gusta jugar con vosotros. Mucho. Pero ahora no puedo porque vais más rápido que yo ahora con la rodilla así», bromeaba el canterano, que habló sin pudor de la lesión. Nacho tuvo palabras de cariño hacia sus orígenes, su Luanco. «Empecé a jugar al fútbol muy pequeñito en Luanco con mis amigos de mi hermano. Me fui a jugar a Gijón temprano. Con 6 años fiché en Roces y me fui al Sporting en el infantil B. Perdí algo la cuenta, pero hará trece o catorce años que voy todos los días a Mareo. Cuando eres más pequeño, no piensas en llegar al primer equipo. Para mí lo veía como un hobby, una diversión. De esos años tengo grandes amigos, con los que pasó buenas ratos», contó.

«Echo mucho de menos el fútbol. Me dan mucha envidia mis compañeros cada vez que los veo entrenar. Ahora estoy trabajando con Lorenzo en el gimnasio. Es difícil, porque entrenas solo, separado, pero veo el progreso de la rodilla». Bromista, integrado, recordó con cierta timidez algunas anécdotas sobre la comida navideña del club: se desveló el secreto del karaoke, «todos cantamos juntos una canción de Melendi». Sandra García, incluso, le hizo su pregunta estrella: fiestas de prado o espicha. «Si nos dejan y nos coincide bien, alguna vez me dejó caer por una fiesta de prado cerca de Luanco con mis amigos», bromeaba. La entrevista tuvo momentos para todo, también para que Diego Portilla, delantero del Genuine, se ofreciese como una alternativa para reforzar la delantera. «Todo lo que sea meter goles nos viene fenomenal. Ya lo voy a mover yo eso para que tengas el ‘9’», contestaba bromista Nacho. También le apretaron: «¿Dejarías el Sporting?». «Estoy encantado en casa, en el Sporting, en mi pueblo Luanco, con mi familia y mis amigos de toda la vida. Tendría que ser buena la oferta para cambiar todo eso que afecta a mi vida personal», sentenciaba.