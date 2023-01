"Gijón y Santander somos hermanos, espero que no haya incidentes"

Miguel Ángel Revilla Roiz (Salceda, Polaciones, Cantabria, 23 de enero de 1943) estará mañana en El Sardinero para animar en el otro derbi norteño a "su Racing" ante el que confiesa es "su segundo equipo". A pesar de su apretad agenda, el presidente de Cantabria encuentra un hueco para atender desde su despacho en la sede del Gobierno regional a LA NUEVA ESPAÑA a las puertas del reencuentro en Santander entre Racing y Sporting.

–Mañana es el regreso del otro derbi norteño en Santander.

–Sí, y espero que no tengamos que lamentar ningún incidente, eso es lo más importante de todo. Me quedó asombrado de cómo puede llegar a ser la especie humana cuando transforma un acontecimiento deportivo de diversión y pasión en otro de violencia. Hay que diferenciar entre ser pasionales y fanáticos, que es peligroso. No me cabe en la cabeza que haya gente que vaya al fútbol a pegarse. Santander y Gijón somos dos cuñados-hermanos. Hay una relación de hermandad absoluta entre Asturias y Cantabria. Espero que el fútbol no se convierta en algo que tenga consecuencias negativas. Que mañana gane el mejor y que cada uno defienda sus colores. Pero que no pase nada.

–A usted, siempre lo ha confesado, le tira el Sporting.

–Pero yo soy del Racing. De hecho, soy socio desde los once años, pero sí es verdad que mí segundo equipo es el Sporting. Normalmente en este país la gente es del equipo de su ciudad y después su segundo equipo es un grande, Madrid o Barça, pero ese no es mi caso: mi segundo equipo es el Sporting. Porque representa un territorio que quiero muchísimo y que históricamente ha tenido jugadores emblemáticos que tenían una condición: no solamente eran grandísimos futbolistas, también eran grandes personas. Con Quini siempre tuve una enorme relación. Su hermano (Jesús) tuvo un gesto heroico en Cantabria.Yo tengo pasión por el Racing. Pero si no, siempre iré con el Sporting. A ver si ganamos y salimos del descenso.

–Es que hay muchos nexos de unión entre clubes. Por ejemplo, Manolo Preciado.

–Manolo era increíble. La verdad es que son muchas cosas. Mire, estoy mucho en la raya entre Cantabria y Asturias; a veces no sé si estoy aquí o allí. A veces estoy en Llanes, en Panes, y tengo la misma sensación que cuando estoy en Potes. Le repito: Racing, siempre, y luego Sporting

–Ahora tienen a otro entrenador asturiano, José Alberto.

–Sí. Pero es que hemos tenido muchos entrenadores de Asturias. No nos podemos olvidar a quien nos llevó a la cota más alta: Marcelino. Con él llegamos a jugar la UEFA. Me acuerdo de aquel viaje a Finlandia. Luego nos eliminó un tal Paris Saint-Germain. Aquella etapa... Además con él tenía una gran relación. ¡Teníamos un equipazo! Con Zigic y Munitis.

–¿Ha llamado ya para invitar al partido a Adrián Barbón?

–No. No he hablado de esto. Yo creo, me da a mí, que Barbón también es del Sporting dentro de lo de Oviedo y Gijón. Me da a mí, ¿eh?

–Pero va al partido, ¿no?

–Sí.

–La Mareona volverá a estar. Se esperan más de dos mil aficionados sportinguistas.

–Vamos a ver cómo está el ambiente. Espero que no haya un mínimo de desalmados que estropeen un día de hermandad y que los asturianos disfruten la mañana, la tarde y la noche. El domingo ya va a hacer muy malo. Al fin va a venir el invierno. Porque esto no es normal. ¡Vaya temperaturas tenemos! Seguro que no es nada extraño el ambiente, es parecido. Nosotros tenemos El Sardinero; ellos tienen la playa de San Lorenzo delante de El Molinón (risas).

–¿Conoce a alguien del club actual?

–Mmm… no. Ahora no. Bueno a Abelardo le he saludado, sí, lo conozco, pero... Cuando más conocía era en los ochenta. Yo tenía relación con Quini. Tengo aquí cuadros, fotos, bufandas, caricaturas que me han hecho pintores asturianos. Tengo una colección asturiana aquí.

–El dueño del Sporting ahora es mexicano.

–Y el del Oviedo, ¿no? Sí, al dueño del Sporting me lo presentaron en verano, en el encuentro de Indianos, en Colombres.