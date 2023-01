Abelardo: “¿Mi puesto? No es una pregunta para mí”

Visiblemente enfadado con la imagen del equipo y sin entrar en si la derrota ante el Racing podría poner en peligro su continuidad en el banquillo del Sporting. Abelardo mostró su decepción tras lo visto ante el Racing y se mostró fuerte para hacer reaccionar al conjunto rojiblanco tras una victoria en las últimas doce jornadas de Liga.

El partido. “Entramos muy mal, muy mal. El Racing ha aprovechado dos errores claros. No hemos tenido tampoco claridad ataque. Hemos hecho cambios, pero no han servido de mucho”.

Los motivos. “Cosas que hemos hablado que no se han producido. También hay un rival, pero cuando no se hacen, lo lógico es que salga mal. Hemos salido empanados, cosa que no permito ni quiero.”.

Reacción. “Hemos intentado variar. Veíamos que podíamos llegar por banda de manera más sencilla que por dentro. El primer tiempo ha sido un desastre”.

Situación. “Estoy tranquilo. Preparo los partidos al cien por cien. Me considero un grandísimo profesional. A intentar trabajar lo más posible. Esta derrota es un pequeño palo”.

Errores. “La categoría es la que es y cualquier mínimo detalle te perjudica o te beneficia. Me mosqueo más en el segundo gol. Mando apretar en un saque de banda a un jugador y no lo hace”.

Ver peligrar su puesto. “No es una pregunta para mí”.

Enfado. “El primer cabreado soy yo. Mataría al entrenador si hubiera estado en las grada. Y a los jugadores. Dar la imagen que hemos dado, me mosquea. Si cogí el Sporting en una situación en la que el equipo están cagados, imagina ahora. No depende de mí. También sé la situación. Sé que al final son los resultados. La imagen del equipo ha sido muy mala”.

Claves. “No hemos tenido las líneas juntas. Hemos perdido balones sencillos en ataque. Teníamos las líneas muy separadas y no hemos sabido tapar a Pombo, cosa que esta hablada”.