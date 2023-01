Las bases de un nómada

Conocedor de todo tipo de ligas y continentes, desde que dejó atrás su Barcelona natal para buscarse la vida detrás de un balón en Málaga dos son los lugares que más han marcado en España a Andreu Guerao: Gijón, donde estuvo cuatro años, y, luego, Santander, ciudad en la que prácticamente vivió tres cursos. Esas, confiesa, fueron las dos bases de un nómada del fútbol, que recorrió medio mundo para perseguir su sueño: en su red está Polonia –en dos etapas–, Nueva Zelanda, Georgia, Australia, Grecia y Australia.

Pero, por los motivos que sea, en Gijón y Santander, separadas por apenas 150 kilómetros, encontró en distintos momentos su sitio. Tanto como que ahora ha fijado su residencia en Asturias, donde han nacido sus hijos. En ambas, además, consiguió dos ascensos con los clubes: Sporting y Racing, rivales esta tarde en El Sardinero en un duelo que confiesa «especial». Con el Sporting a Primera, en la campaña 2007-2008, y con el Racing, pero a Segunda, en un momento algo delicado de la entidad, en la 2013-2014.

«Al Sporting le tengo un cariño especial. Porque mis hijos han nacido en Asturias. Son sportinguistas. Pero con el Racing tengo algo especial: se vivió una época difícil, con impagos. También tuve un ascenso a Segunda División. Soy culé, pero el Sporting y el Racing son los dos clubes que tengo más cariño», explica. «¿El partido de hoy? Los dos necesitan puntuar. Ojalá que el Racing se pueda mantener y asentar en el fútbol profesional. El Sporting está teniendo algo de mala suerte y podía tener cuatro puntos más. Soy positivo». añade Siempre en movimiento, de aquí para allá, no podrá ver hoy el encuentro en El Sardinero. Los motivos: una decisión tomada hace cuatro años. Porque el exjugador se dedica a repartir asistencias desde otro lado. Ahora es agente, asesor, en el equipo de trabajo de Pepe Mesas. Un trabajo que le llena porque le permite cubrir sus dos pasiones: seguir vinculado al balón y, cómo no, viajar. «Estoy contento la verdad. Me gusta mucho la representación. Antes de retirarme ya me gustaba el asesoramiento deportivo. Llevo más de cuatro años trabajando en ello. Puedo asesora a los chicos y a los jugadores profesionales. Les ayudó. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Como futbolista vives en una burbuja diferente. Como agente tienes que preocuparte de muchas cosas, como a que tus jugadores no les falte de nada y estar pendiente del mercado o guiarles en lo que puede suceder. Y me da para viajar, que me encanta», cuenta Andreu desde la otra punta del mundo, en Malasia.

Habitual en Mareo, también en los partidos del filial rojiblanco, explica que el Grupo Orlegi lleva poco tiempo en el Sporting, pero va «por buen camino» con las primeras decisiones que está tomando. «Están profesionalizando el Sporting. Más adelante vamos a ver cambios, pero ya se están viendo en la forma de trabajar y en la forma que quieren que el club se ofrezca de cara al mundo. Se está profesionalizando y modernizando, que es algo que el club necesitaba. El tiempo dirá, pero creo que ya se están viendo cosillas. Todo evoluciona y el Sporting necesitaba esa evolución. Es pronto, pero se están intentando hacer cosas positivas».