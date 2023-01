José Alberto López, entrenador del Racing, confesó que el partido contra su ex equipo será "especial". "El Sporting es donde me formé como entrenador y como persona. He pasado doce o trece años allí, tengo muchos amigos, empezando por el Pitu y también coincidí con muchos jugadores de esa plantilla", dijo. "Juego contra el equipo que considero mi casa", añadió el entrenador asturiano, quien alcanzó el primer equipo rojiblanco tras crecer en Mareo.