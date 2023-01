«El Sporting es seguro el club que más me ha marcado en toda mi carrera»

Todo un carácter como el de Isma López (Pamplona, Navarra, 32 años) solo se deja mover por las ganas de competir. Hace unos meses, decidió colgar las botas. Pero no el fútbol. Porque el exjugador del Sporting –y del Racing– continuará vinculado al balón. Pero de otra manera. Ya no correrá por la banda izquierda. Sino que se pasará al otro lado.

–¿Estará en El Sardinero?

–Sí. Iré.

–¿Con quién va?

–Estás preguntas no conllevan nada bueno (risas). Pero el Sporting es seguro el equipo que más me ha marcado en mi carrera.

–¿Cómo le va?

–Pues bien, la verdad es que bien. En verano tomé la decisión: decidí dejar de jugar. Quería centrarme en otras cosas. En estos meses estuve decidiendo qué hacer. Al final me he formado en varias cosas. No sabía si quería seguir ligado al fútbol. En caso de continuar, no sabía de qué manera seguir. Me he dado unos meses de reflexión. Necesitaba un poco de tiempo para mí y mi mujer.

–¿Y ya lo tiene claro?

–Sí. Ya me he comprometido, pero aún no hay comunicación oficial... Prefiero esperar.

–¿Nada del Sporting?

– (Risas). No, no. De momento, no. Ojalá aparezca otra vez en mi vida, pero cuando esté bien preparado. Para eso siempre trato de hacer las cosas bien: cuando no estaba a gusto he salido, cuando creía que mi ciclo estaba acabado también me he ido... Ahora lo que no quiero es aprovecharme de ninguna situación anterior para entrar en un sitio. Prefiero ir poco a poco, y si tiene que llegar, me encantaría.

–¿Se pasa a los banquillos?

–Tengo el título de entrenador, pero en el mundo del fútbol en un ámbito más amplio. Estoy matriculado en el curso de dirección deportiva de la Federación Española, que comienza en febrero.

–¿Cómo ve a Abelardo?

–Conmigo fue una época en la que sacó rendimiento a la plantilla. Pero cada etapa tiene unos «timings». No estoy tan cerca para conocer más. Ahora hay rumores... Pero en su momento consiguió sacar partido a la plantilla.

–Ha llegada un dueño nuevo.

–Pero es muy pronto para saber si el cambio de propiedad es a mejor, o a peor. Orlegi es un grupo que ha llegado con ilusión, que ha planteado objetivos a corto, medio y largo plazo.

–¿Cree que sobrevalora a veces el nivel de Mareo?

–Mareo siempre ha sido fuente de buenos jugadores, pero hay que crear el escenario positivo para la gente que debuta tenga continuidad. A veces los clubes echan solo manos de la cantera en momentos difíciles, como pasó en nuestro tiempo: por sanciones se dio pasó a canteranos, que respondieron. Pero esa no es la forma correcta. Se tienen que subir desde la tranquilidad. Debutar no significa que hagas carrera. Ahora todo se está igualando. A veces queremos seguir anclados en el pasado y a pensar que los clubes referentes en cantera tienen que seguir siéndolo y no tiene porqué. Pero el Sporting suele tener dos o tres jugadores de cada camada que llegan al fútbol profesional.