El Sporting abre un periodo de reflexión y el Pitu se ve con fuerza

"¿Ver peligrar mi puesto? No es una pregunta para mí". Visiblemente enfadado por la derrota y la imagen mostrada por el Sporting, Abelardo se mostró con fuerza para cambiar la dinámica del Sporting en un momento de tensión, con Irarragorri apuntando al play-off y el equipo con solo una victoria en las últimas doce jornadas de Liga. "Si cogí al Sporting en una situación en la que el equipo estaba cagado, imagina ahora", señaló el Pitu en relación a su llegada la pasada temporada, en la que consiguió que el equipo evitara el descenso.

Mientras Abelardo se ve con fuerza, la preocupación en el club por la marcha del equipo ya no se oculta tras el resultado y la imagen mostrada en El Sardinero. El Sportin ha abierto un periodo de reflexión para analizar las causas de lo visto ante el Racing de Santander, sin querer ir más allá sobre el futuro del entrenador. El miércoles hay nuevo partido de Copa, ante el Valencia, en El Molinón. Un momento en el que volverá a examinarse el equipo, a quien Alejandro Irarragorri, presidente del club rojiblanco, le pidió más en el acto con los aficionados con el que se abrió el año.

"Entramos muy mal, muy mal. El Racing ha aprovechado dos errores claros. No hemos tenido tampoco claridad en ataque. Hemos hecho cambios, pero no han servido de mucho", señaló Abelardo sobre lo visto ante el Racing. En el palco, David Guerra, presidente ejecutivo, ya de vuelta de la visita a México. Con él, Gerardo García, director deportivo, y Joaquín Alonso, relaciones institucionales.

"Hemos salido empanados, cosa que no permito ni quiero. Hemos intentado variar tras el descanso. Veíamos que podíamos llegar por banda de manera más sencilla que por dentro. El primer tiempo ha sido un desastre", asumió el Pitu. Respecto a su situación ante los ojos de Orlegi, quiso hablar lo justo. "Estoy tranquilo. Preparo los partidos al cien por cien. Me considero un grandísimo profesional. A intentar trabajar lo más posible. Esta derrota es un pequeño palo", concluyó.

Con todo, el entrenador del Sporting hizo autocrítica. "El primer cabreado soy yo. Mataría al entrenador si hubiera estado en la grada. Y a los jugadores. Dar la imagen que hemos dado, me mosquea", explicó. Por último, volvió a hacer relación a que ver amenazado su puesto no es algo sobre lo que debe de hacer una valoración. "No depende de mí. También sé la situación. Sé que llevamos una victoria de doce jornadas y al final son los resultados. La imagen del equipo ha sido muy mala", repitió.