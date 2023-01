"En el fútbol no es fácil que todo salga bien rápidamente"

A Marcelino García Toral (Careñes, Villaviciosa, 1965) el cambio en el banquillo del Sporting le ha pillado en Madrid. El exjugador y exentrenador rojiblanco lleva en la capital unos días atendiendo compromisos y compartiendo tiempo con su hijo mientras pelea con un gripazo que le convierte en duda para mañana en El Molinón. El Sporting-Valencia de Copa es un partido señalado para un hombre que ha sido mucho en los dos clubes. Esperaba estar en la grada, pero "con este temporal igual me toca verlo por la tele desde casa". Charla con LA NUEVA ESPAÑA sobre pasado, presente y futuro. Dice que le gusta la propuesta de Gattuso y desea toda la suerte a Miguel Ángel Ramírez.

–Esta Copa llega con cambio en el banquillo ¿Cómo lo valora?

–No sabría decirle. Han llegado unos nuevos propietarios al club y ellos deciden prescindir de Abelardo. Es a lo que estamos expuestos los entrenadores, a los resultados. Nos ha tocado a todos en alguna ocasión. Lo siento por el Sporting y por Abelardo. Me hubiera gustado que, con él, el equipo hubiera estado en lo más alto de la tabla.

–¿Qué me puede decir de Miguel Ángel Ramírez?

–No lo conozco. Le deseo lo mejor para él, porque será lo mejor para el sportinguismo.

–¿Es un fracaso que el Sporting no acabe en play-off esta temporada?

–Es una pregunta que en su día le hicieron al dueño del Sporting y ha respondido. Permítame que me mantenga al margen.

–¿Esta Segunda es más igualada que la que usted conoció con el Sporting?

–Para establecer comparaciones siempre hay que tener un conocimiento y un análisis profundo. No tengo el suficiente para establecer ese juicio de valor. La Segunda es muy igualada. Los recién descendidos parten con ventaja, con el añadido de la presión por tener que recuperar la categoría a las primeras de cambio. Hay equipos más poderosos que el Sporting a nivel de plantilla. No creo que se le deba exigir el ascenso. Hay un proyecto nuevo y una propiedad nueva. En el fútbol no es fácil que todo salga bien rápidamente. Es importante sentar unas bases sólidas.

–¿Qué espera en la Copa?

–El partido es muy ilusionante. Siempre que hay un equipo de superior categoría lo catalogo de favorito. El Valencia es el favorito, pero hay que demostrarlo en el campo. El Sporting querrá hacer todo lo posible para sobreponerse a eso y pasar de ronda.

–El Valencia viene de dejar una buena imagen en la Supercopa.

–El Valencia de Gattuso me gusta. Hace buen fútbol. Se ve al equipo con una identidad definida. Quizá esté pagando la falta de contundencia en las áreas para tener mejores resultados y posición clasificatoria. Es un equipo atractivo y con una identidad. Eso es lo más importante en el fútbol.

–¿Y qué le falta al Sporting para mejorar?

–No soy quién para decirlo. No me gusta opinar de algo que desconozco. Respeto al máximo el trabajo de cada entrenador y cuerpo técnico. Como decía antes, hay varias plantillas superiores a la del Sporting. Esperemos que adquiera la regularidad necesaria para escalar posiciones.

–¿Sigue abierta la herida por la incomprensible decisión de Lim de despedirle?

–El tiempo cierra las heridas. Vivimos una situación tan ilógica como inesperada. Es agua pasada. La decisión tomada en aquel momento y la suma de decisiones posteriores indican que no han sido las indicadas para un club tan grande y una afición como la del Valencia. Hace unos meses volví. Voy con mucho gusto a Valencia. Se me trató fenomenalmente allí. Estoy agradecido a todo el valencianismo.

–Con usted se fue el asturiano Pablo Longoria, ahora presidente del Olympique de Marsella.

–Hace unos años no entraba dentro de mis cálculos que Pablo pudiera ser presidente a esta edad y a estas alturas de su trayectoria. Está siendo tan brillante como en su etapa de director deportivo o de secretario técnico en otros clubes. Es una persona inteligente y muy trabajadora. Me alegro mucho de sus éxitos.

–¿Cómo es su día a día?

–No estoy tan pendiente del fútbol como cuando estoy trabajando. Ahora me gusta ver fútbol más que analizarlo. Empleo mi vida y mi tiempo de otra forma. Por ejemplo, disfruto de mi familia como no pude hacerlo antes. Si estás en un proyecto, intentar conseguir el máximo rendimiento lleva mucha dedicación para tomar las mejores decisiones. Eso se acaba restando a la familia. Me gusta la bicicleta y hago más deporte. No estoy nervioso, ni inquieto por no estar trabajando ahora.

–¿Cuándo le veremos en un banquillo?

–Cuando surja un proyecto que nos ilusione (a su cuerpo técnico y a él). Desde el pasado verano han ido surgiendo cosas de diferente índole. Cierto es que a mitad de temporada es complicado. En este momento hay más posibilidades de equivocarnos que de acertar en la elección. Lo ideal es iniciar un proyecto desde el principio. Es lo que quiere todo entrenador para ser responsable en la confección del mismo.

–¿España o el extranjero?

–Donde surja.

–¿Volverá a entrenar al Sporting?

–No se sabe lo que puede deparar el futuro para cada una de las partes. Lo que hoy parece muy lejano, mañana puede estar más cercano. No sé lo que puede pasar. Le deseo todo lo mejor al Sporting. Ojalá esté en Primera cuanto antes, porque lo merece por todo. El Sporting es muy importante en mi vida, en las diferentes etapas por las que pasé. En la vida hay que ser agradecido y yo estoy muy agradecido al Sporting.