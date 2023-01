Miguel Ángel Ramírez quiere un Sporting “dominador y que mire la portería rival”

Miguel Ángel Ramírez (Las Palmas, 1984) fue presentado en la tarde de este martes como nuevo entrenador del Sporting de Gijón. El canario atendió a los medios tras completar durante la mañana el primer entrenamiento al frente del equipo, que afronta este miércoles los octavos de Copa del Rey ante el Valencia. Miguel Ángel se mostró ilusionado ante su debut en El Molinón, adelantó algunas de sus ideas y promete rendimiento por delante de los resultados.

La llegada. “Muy feliz de estar aquí hoy. Me recibió un clima cien por cien asturiano. Muchas emociones. Me remonto a mis comienzos y nunca imaginé poder estar en un club tan grande de España como el Sporting. Creo que era inalcanzable. No he sido jugador profesional, he llevado un recorrido distinto, pero tuve la suerte de que el club de mi isla me diera la oportunidad de empezar. El fútbol y la vida me ha ido dando retos, personas y experiencias. Me han hecho mejor ser humano y mejor entrenador. Llevaba meses descartando cosas porque entendía que no casaban con lo que estoy buscando. He aprendido de las últimas experiencias saber dónde y en qué proyectos quería estar. No esperaba esta llamada en las últimas 48 horas, pero la vida es sabia y los tiempos son perfectos. Tenemos muchas cosas en conjunto (con Orlegi), como procesos y ser parte de una estructura. Hay que ganar el fin de semana y en Copa0. Pero los resultados son consecuencia de algo y ahí es donde tenemos que poner el foco”.

Elegir Sporting. “Al buen amante del fútbol y del fútbol base en España seguramente le venga Mareo como referencia y buena escuela. Eso es algo que siempre ha marcado mi camino. Ahora hay un grupo detrás que tiene un histórico con otros clubes que ha focalizado su energía en una visión y han sido coherentes con ella. Donde más éxito he tenido ha sido en una visión muy similar”.

Plantilla y mercado. “Sigo la Segunda División. Te diría que la sigo más que la Primera. Tengo información de la plantilla actualizada porque les he visto. Obviamente en las últimas horas mucho más. Uno tiene siempre más información en el día a día. Va viendo la capacidad del jugador en el día a día. Sabemos que el tiempo es justo con el mercado, pero es algo que no nos obsesiona. Entendemos que la plantilla que hay es lo suficientemente competitiva. Con el paso de los días podemos tomar mejores decisiones. Nos lo diría el día a día, lo más pronto posible”.

Filosofía. “Cuando he tenido que explicar eso hablo de los qués y de los cómos. En la MLS con el mismo qué, hice cómos como nunca hice antes. En la plantilla teníamos que optimizar los recursos sin renunciar a lo que a mí me gusta. A mí me gusta tener el control y la iniciativa de los partidos, no la posesión. El cómo lleguemos a eso, ya lo veremos. Si puedo llegar al área rival con un pase, te la compro ya. Mi objetivo es llegar al área y hacer gol. Independientemente de cómo 0sean los caminos, te lo compro. Habrá un rival que te permita eso y otro que te obligue a dar cien pases”.

Play-off o fracaso. “En la conversación con el club, por ninguna de las dos partes, hubo exigencias. Si no compartimos los objetivos, no casamos. Lo que hay que tener claro son dos cosas: nos queda menos de media liga y nos separan ocho puntos. Es una realidad. Hay que trabajar para reducir esos puntos y acercarnos más. A final de temporada el club evaluará qué es un fracaso y qué no. Qué se hizo mal y qué se hizo bien, a todos los niveles. Todo afecta al rendimiento y al éxito. El resultado de un partido no va a estar de nuestra mano. Lo que sí dependerá de nosotros es nuestro rendimiento. Los resultados no están de la mano de nadie, el rendimiento, sí. Vamos a enfocarnos en eso”.

Cosas a mejorar. “Preocuparme no me preocupa nada, ocuparme sí, en competir bien en Copa, en ganar. Necesito entrenamientos y esta semana no los vamos a tener. A medida que pase entrenamientos, me ocuparé de darles herramientas a los jugadores para competir mejor. Me obsesiona la mejora individual del jugador. Esto es un deporte colectivo, y no. Es un deporte individual también. El equipo es una plataforma. La mejora individual sirve para un rendimiento óptimo del equipo. El mayor éxito que he podido tener siendo entrenador es la cantidad de jugadores que han sido potenciados y que ahora compiten en las mejores ligas del mundo. Ese es para mí el mayor éxito”.

Crisis de resultados. “En cuanto a números fríos, de llegar a mitad de temporada, no me enfrenté a algo así. En cuanto a crisis de sequía de títulos, en el Inter de Porto Alegre. Había allí un ambiente muy hostil. Si no me sintiera capaz, o no me gustara el reto… Ese pensamiento de llevar no sé cuánto sin ganar, no me ayuda. No lo pienso”.

Racha del equipo. “Hay datos que indican que el Sporting ha merecido mejores resultados. Hay muy buenos datos de generar oportunidades de gol, habla de un equipo que tiene el potencial suficiente para generar peligro. En secuencias de partidos para querer jugar, ha demostrado que tiene elementos para dominar al contrario. A veces, queriendo ser demasiado vertical, ha perdido volumen ofensivo. Si somos capaces de mejorar eso, menos ocasiones vamos a conceder. He vivido tantas rachas de delanteros en las que llegas y con la oreja haces el gol, y otras que tienes todo y… Por eso es tan bonito este juego. Es caprichoso”.

El tipo de fútbol. “Si te traigo una conversación con un jugador que se ha formado en Mareo te habrá dicho que no está de acuerdo hablando de juego y de su educación en Mareo (como filosofía de fútbol norteño). No son cosas antogónicas (fútbol de posición y el norteño). Hay cosas que hay que potenciar del fútbol norteño, y cosas del juego al que no llamaré canario (posicional), que hay que mantener. El juego, al final, es el mismo”.

Cuerpo técnico. “Estamos en construcción, el preparador físico es Cristobal Fuente, y el analista y asistente es Luis Piedrahita. Por lo pronto hemos arrancado a trabajar con ellos. Seguramente veamos si necesitamos a alguien más. Para mí la oportunidad de disputar la Copa, representando al Sporting, ante el Valencia, un partido histórico de Primera División…. Es súper importante para mí. Nunca pude imaginar que iba a tener esta oportunidad. Me hubiera gustado otro contexto, pero es lo que hay. A intentar competir”.

Orlegi. “No he tenido nunca ningún tipo de acercamiento anterior. Ellos me han confesado y lo he comprobado que me tenían más que seguido. Por supuesto, les conozco y conozco sus clubes en México”.

Reto inmediato. “Estamos intentando priorizar en la estructura, en los posicionamientos, en cómo queremos defender sabiendo cómo ataca el Valencia y cómo nos vamos a distribuir las responsabilidades”.

Identidad. “Me gustan los equipos dominadores. Que tienen el control y que miran portería contraria. FEn ses mirar queremos llegar con el mayor control posible, que no sea depender de duelos. Yo a una guerra prefiero ir con mas soldados que el enemigo. Que por sectores tengamso más jugadores, que no dependamos de duelos para progresar, porque tendremos más riesgo de pérdida. He conseguido que mis equipos, independientemente del contrario, fueramos superiores que el contrario y dominadores. Une quipo que espera, que sufre muchas ocasiones y que espera que la que tiene en el partido la pueda meter, no me agrada del todo. Prefiero ser el contrario, el que tiene muchas ocasiones, y que espera que una la pueda meter”.

Esquema de juego. “Los sistemas para mí son simplemente una distribución de espacios que nos ordena una estructura. Entiendo el sistema como un organismo vivo. He jugado un 4-3-3, pero atacando a lo mejor era un 3-4-3”.

Experiencia. “La experiencia no sirve para nada si no ha habido aprendizaje. Puedo tener 100 años de experiencia y no he aprendido, si no he sido capaz de crecer y evolucionar, no sirve de nada. SI ponemos la lista de entrenadores de Segunda División, seguramente que todo tuvieron un día como el que tengo yo ahora. Con 38 años poder haber tenido la experiencia y el aprendizaje que he podido tener, no sé quién ha tenido la suerte de haberlo tenido. Ese aprendizaje me hace ser hoy mejor entrenador que espera estar al servicio del club para hacerle un club mejor”.