David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, acompañó a Miguel Ángel Ramírez en su presentación como nuevo entrenador rojiblanco. El dirigente del conjunto gijonés abordó también alguna pregunta sobre la salida de Abelardo. “Ha sido la decisión más complicada desde que llegamos en verano”, aseguró sobre el despido del Pitu. Un cambio que el propio Guerra argumentó como algo más relacionado a que Orlegi no veía que su idea de proyecto fuera en consonancia con la manera de pensar de Abelardo. “Hemos intentado dar al Pitu todos los recursos, pero las decisiones en el grupo nunca están basadas en los resultados, están basadas en los procesos. Veíamos que no estábamos en esa dinámica”, explicó.

“Ni para él ni para nadie puede haber esa exigencia”, adelantó David Guerra sobre si el Sporting le exigiría a Miguel Ángel Ramírez lograr meter al equipo en zona play-off, algo que de no conseguirse ya fue señalado por Alejandro Irarragorri, presidente del club y del consejo de administración de Orlegi, como un fracaso. “Estamos convencidos de que se conseguirá el objetivo, pero la exigencia viene de otro ángulo”, añadió el directivo rojiblanco. “Es joven, ambicioso y con mucha formación”, destacó Guerra del nuevo entrenador. “Esta decisión viene con toda la carga del gen Orlegi, de focalizarse en los procesos. Esta es tu casa, Miguel Ángel. Tu suerte es nuestra suerte. El trabajo conjunto es el que nos llevará a los objetivos”, concluyó el presidente ejecutivo para dar la bienvenida al nuevo entrenador. No fue el único que le acompañó primero en Mareo y después en El Molinón. Con él estuvo en todo momento Gerardo García, director deportivo del club, además de Álvaro Navazo, agente del técnico canario, vinculado a la empresa You First Sports.