Cavani golpea el proceso: goleada del Valencia al tierno Sporting de Ramírez (0-4)

Ni la Copa espera por nadie, ni Cavani hace rehenes. El Sporting se topó con un duro baño de realidad en el debut de Miguel Ángel Ramírez en el banquillo al caer goleado por un Valencia que hizo tres goles en los primeros cuarenta minutos liderado por el delantero uruguayo. Hubo un cuarto tras el descanso y pudo llegar alguno más. Lejos de mostrar soluciones, el cambio de entrenador pareció aumentar las dudas de los rojiblancos. El resultado es un serio aviso de cara a la Liga y aprieta el denominado “proceso” en el que confía Orlegi. La zona de descenso está a tres puntos y la paciencia de El Molinón, que castigó al equipo con silbidos, no es infinita.

El Valencia desnudó pronto, demasiado pronto, a un Sporting tremendamente tierno. Con solo un entrenamiento, la mano de Miguel Ángel Ramírez se pudo apreciar lo justo: una línea defensiva plantada en tres cuartos, presión alta y el deseo de cuidar una circulación de balón que dio, en esta ocasión, para ver poca portería rival. El once lo podía haber presentado perfectamente Abelardo. Tiene mucho trabajo por delante el canario para poner a funcionar al equipo.

El control del partido fue, desde el inicio, para el equipo de Rino. Saltó el Valencia con once de gala, demostrando su ambición en la Copa, seguramente de cara a lograr un billete a Europa demasiado caro de obtener en Liga. Se quitó de en medio a los rojiblancos a los once minutos para empezar a ganarse los cuartos. Pudo hacerlo antes, en un mal entendimiento entre Mariño e Insua. Una arriesgada entrega del vigués acabó dejando el balón a los pies de Cavani. El uruguayo perdonó a la primera. No más.

Cavani, en un rechace al medio de Diego Sánchez, coló el balón por debajo de Mariño para hacer el primero. El desajuste no fue una anécdota. Fue a más. Diez minutos más tardes, el tanto rival llegó en forma de contragolpe. Ataque y pérdida de los rojiblancos, pared en su campo del Valencia, y autopista para correr para Kluivert. Batió a placer a Mariño haciendo inútil la carrera a la desesperada de Guille por alcanzar a su marca. Iban veinte minutos y el público empezaba ya a revolverse en la butaca. Cavani confirmó poco después lo evidente.

Antes, Djuka, que acabaría siendo sustituido y silbado por El Molinón, a excepción del fondo sur, alimentó aún más los nervios en un mano a mano errado ante Mamardashvili. La acción acabó invalidada por fuera de juego, pero la falta de puntería del montenegrino en una finalización aparentemente sencilla no evitó aumentar la decepción. El Valencia seguía a lo suyo y otra contra trajo el tercero. Cavani mandó a la escuadra un zurdazo inapelable para agrandar el castigo. Entre Almeida, Kluivert y el propio Cavani, los metros ganados por la defensa del Sporting acabaron convertidos en balones a la espalda convertidos en caramelos para el ataque che.

Con el Sporting yéndose al vestuario entre algunos pitos de su propia afición, Ramírez intentó salvar los muebles en la segunda parte recuperando la defensa de cinco que acabó costándole el puesto a Abelardo. Cali entró por Izquierdoz pero ni el equipo ganó en seguridad, ni evitó ver aumentada la diferencia en el marcador. Al contrario. Acabó haciendo crecer el enfado de un sportinguismo testigo de otro partido sonrojante tras el visto ya el pasado sábado en Santander. Los únicos aplausos de la noche se los llevó Cavani al ser sustituido.

En un partido ya sin historia, Lino hizo el cuarto a los 64 minutos, provocando que parte de El Molinón iniciara el camino a casa. El resto fue ya un puro trámite en el que ni la ruleta de cambios del entrenador rojiblanco ni el hecho de que el Valencia bajara velocidades desvió la dinámica. Al recién incorporado Hugo Duro se le anuló el quinto en el tramo final y al Sporting ni siquiera le alcanzó para cumplir con una de las máximas de su entrenador. Asumido ya que el control fue del Valencia, los gijoneses tampoco pudieron mirar a la portería rival. Ni un solo tiro a puerta. Más de lo mismo, a pesar del cambio, en el primer día del Sporting de Ramírez.