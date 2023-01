Miguel Ángel Ramírez tras su debut en el Sporting: "Era imposible meter toda la información en hora y media de entrenamiento"

Miguel Ángel Ramírez encontró algunos aspectos positivos en su estreno en el banquillo de El Molinón, pese a la derrota contundente del Sporting de Gijón a manos del Valencia (0-4) en la eliminatoria de octavos de Copa del Rey

- ¿Qué más le urge cambiar al equipo hasta el domingo?

Cosas que no nos han dado tiempo a entrenar pero que son básicas, relacionadas con los balances, con los duelos. Era imposible meter toda la información condensada en hora y media de entrenamiento. Queremos ver el partido para detectar acciones en las que incidir y poder enseñarlas y trabajarlas. Tenemos pocos días y hay que priorizar"

- ¿Ha sacado el mejor equipo o ha reservado?

He sacado el mejor equipo posible para competir contra el equipo sabiendo que tenemos dos partidos esta semana. También por el estado de algunos jugadores que venían con molestias o en el límite de lesión, no están para dos partidos"

¿Qué más te preocupa en el plano defensivo? ¿El domingo se verán cosas?

El tema de los balances es lo que más me ha preocupado., lo comentamos en el descanso, hay que tener claro. En el 2 y 3 gol estábamos pensando que perdíamos 1 a 0 en el 90. Hemos ido para arriba de manera desordenada. Cuando atacas así te toca defender de manera desordenada cuando pierdes la posesión. A nivel de estructura hay que estar `preparado ante posibles pérdidas, es lo que más urge"

Objetivo del equipo

Objetivo ha sido comunicado por el club. Ese tiene que ser, cuando acabe la liga veremos que nos merecimos. Llevamos más de media liga y tenemos ocho puntos de diferencia, hay que reducir esa distancia ya el domingo., no está en nuestras manos reducirla porque hay equipos por encima.

¿Por qué cambia sistema?

Estaban siendo eliminadas la primera y segunda línea de presión con superioridad. Teniendo uno más en última línea podíamos posibilitar saltos de los centrales a la inferioridad que teníamos, estábamos siendo muy perdedores por dentro, encontraban líneas de pase dentro, Para ser agresivos. Al tener dos centrales no se atrevían a ayudar a la segunda línea.

- Mercado de invierno

- Por más que haya visto a los jugadores en video, se conoce al jugador en el día a día, enteramientos y partidos. Se ve la capacidad aprendizaje y adaptación a cosas que le voy a pedir. Es difícil tomar decisiones antes de llegar. Decidiremos en el menos tiempo posible porque se acaban los días para que podamos tomar una mejor decisión. Tomar decisiones en base al rendimiento de la otra etapa es arriesgado”

¿Se va decepcionado?

Me voy jodido por los cuatro goles y no tener un resultado mejor. Me voy esperanzando de los rendimientos individuales altos, como primera piedra para empezar a construir. Son chicos de Mareo jóvenes que independiente del resultado, uff, y tenían al Valencia enfrente, han cometido y han sostenido al equipo, han dado la cara. Esos elementos necesitaban decírselo a diego que con chicos como el chico Sporting va a volverá a ser lo que es y a estar donde merece estar y dan la vida por este club y lo han demostrado. El nivel de los chicos es a a partir de lo que vamos a construir.

¿Equipo preparado para jugar a lo que quieres plantear?

Sí, ilusionados. Gente que me ha dicho "qué bien porque queremos hacer esto y nos gusta".

- ¿Qué vestuario se ha encontrado?

Me he encontrado muy buen grupo humano que entrenan muy bien, la energía de ayer explica las ganas de hacer las cosas bien con el g en la cara. Son conscientes de que hay que cambiar cosas, pueden contar conmigo parar ayudarles. El que no quiera cambiar, que no esté.