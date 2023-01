La expectación se congela

Lo que se presentaba como un premio tras superar tres rondas y dejar por el camino a todo un Rayo Vallecano terminó por ser (nunca mejor dicho) un jarro de agua para la afición, que resistió como pudo al temporal, que tampoco amaina con la llegada de Miguel Ángel Ramírez. La expectación inicial se convirtió con los goles del Valencia en decepción. De los más de catorce mil asistentes, solo uno tuvo motivos para irse feliz al terminar el encuentro en El Molinón: Adrián González, el socio que marcó gol en el circuito de lanzamientos al descanso. Se lleva como regalo un viaje a un partido con el Sporting para dos personas.

El resto, poco más para llevarse a la boca en el estreno de Miguel Ángel Ramírez más allá del tremendo golpe de realidad que es ver ahora mismo competir a este Sporting frente a un Valencia con Cavani, Kluivert, Gayá... "Ha sido un golpe de realidad, porque el Valencia dio la sensación de ni siquiera estar forzado. Pero hay que dejar trabajar al nuevo entrenador (Miguel Ángel) y dar tiempo. Con un entrenamiento es imposible que pueda trasladar su idea, pero lo de hoy (por ayer) ha sido preocupante. Se ha competido peor que con Abelardo, más allá de la calidad del rival. No se ha visto a un Sporting enchufado en ningún momento", explicaba Alejandro Vázquez. Muchos de los seguidores abandonaban el campo a falta de media hora, con el 0-4 de Lino.

El sportinguismo, en líneas generales, se dividió ayer en dos: quienes piden "paciencia" para Miguel Ángel Ramírez y los que lamentan el cese de Abelardo. "Honestamente habría mantenido al Pitu. Hoy (por ayer) no he visto al Sporting en ningún momento", confesaba Silvia Trigo.

"Es que cambiar de entrenador fue un error; tenía que haber seguido Abelardo. El entrenador llega con la idea de jugar al toque, ¿pero tenemos jugadores para jugar al toque? Creo que no. ¿Por qué no sale a jugar con defensa de cinco? Si se ganó al Rayo con cinco atrás, ¿por qué ayer no se repite contra todo un Valencia? La defensa de cuatro fue un error", lamenta Adolfo Altable.

Aunque el eco de Abelardo estuvo en el ambiente en todo momento y hubo varios que aseguraban ayer que el relevo en el banquillo no es lo que necesitaba el club, fueron unos cuantos los que apuestan por dar tiempo al técnico canario, recalcando que con "un entrenamiento" es imposible conseguir resultados. Esta corriente también defendía que, por todos los condicionantes y la dimensión del rival, con todos sus titulares en el campo, no se pueden emitir juicios de valor por lo visto ayer.

"Hoy (por ayer) no vimos nada. Creo que ha sido una prueba para el nuevo entrenador, que ha aprovechado para probar cosas y ver a los jugadores. Y además el Valencia no es el Rayo, es mucho mejor equipo y han puesto a todos los titulares. Lo visto no se puede tener en cuenta para nada", se explicaba José Luis Montes, que evitó caer en fatalismos y pidió confianza para Ramírez para lo que venga después en Liga. Como Pablo Sandoval, otro de los hinchas que insistió en conceder margen al nuevo inquilino del banquillo de El Molinón. "Vamos a ver... Viene de entrenar un día. Hay que tener paciencia. Es verdad que ha sido un poco decepcionante porque en ningún momento hubo partido, pero hay que dar tiempo", apuntaba este joven seguidor. Ya sin Abelardo, El Molinón expresó en distintos momentos su descontento con otros actores al no gustarle ni un pelo lo que estaba viendo en el verde: hubo quienes pitaron a Djuka al ser reemplazado o al errar una clara ocasión de gol en el primer tiempo –mientras que se aplaudió a un anónimo para el sportinguismo como el ayer bigoleador Edison Cavani–. También se profirieron cánticos de "Sporting somos nosotros".

La presidenta Layhoon Chan lidera la embajada del Valencia en El Molinón

La presidenta Layhoon Chan y el embajador, Ricardo Arias, representaron al Valencia ayer en El Molinón, donde estuvieron con David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, y Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales, en la imagen.