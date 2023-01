El doble reto de Ramírez

No hubo resaca, ni excesivo tiempo para lamentos tras un estreno muy accidentado ante el Valencia en la eliminatoria de octavos de Copa del Rey, sino la confirmación sobre el campo número 1 de Mareo de que no hay tiempo que perder en esa búsqueda para implantar sus ideas y salir cuanto antes del atolladero en el que se ha metido el club en los últimos dos meses. Miguel Ángel Ramírez dirigió ayer su segunda sesión de trabajo en el club rojiblanco. El ensayo, aunque regenerativo, dejó nuevas pistas de por dónde irán los tiros: hubo mucho balón, rondos...

Mientras consigue ajustar a los jugadores a su idea, Ramírez debe competir desde el primer momento en Liga para no alejarse (más) del objetivo marcado por el grupo: llegar al play-off, hoy distanciado en siete puntos. Los dos primeros envites son claves, porque ambos son El Molinón y ante rivales que están también en problemas: Zaragoza (decimocuarto) y luego Málaga (penúltimo).

Aunque su aterrizaje ha sido forzoso, MAR, que goza de la confianza del grupo, que lo ha firmado hasta 2024, pretende implantar con celeridad –y con los recursos que tiene la plantilla– un modelo de fútbol distinto, de posesión, con el balón como protagonista y obtener resultados para recortar diferencias desde ya con la zona de promoción.

Un ojo en Mareo

El preparador, que ha dedicado muchas de las últimas horas a aumentar su conocimiento de las posibilidades de la plantilla, y en Mareo, apoyado en Luis Alberto Piedrahita, está dispuesto a ampliar las miras sobre la base si considera que en las promesas encuentra a futbolistas que le pueden dar ya rendimiento. En su estreno ya apostó por jugadores jóvenes mostrando que no le va a temblar la mano, como Nacho Martín, Queipo, o Diego Sánchez, quienes estaban gozando de la confianza de Abelardo. Ayer, en ese sentido, también citó para el entrenamiento a tres jugadores del juvenil A (el lateral izquierdo Jorge Montes, el medio Aarón y el delantero Samuel Montes), añadiendo a tres más del filial que no estaban entrando en la dinámica de Abelardo (el lateral derecho Ebea, el central Miguel y el lateral izquierdo David Argüelles). "No le importa el DNI. Está acostumbrado a trabajar con jóvenes y ya ha demostrado en su debut que la edad solo es un número", señala una fuente cercana al técnico, que lo ha visto trabajar en los últimos años. Ramírez ha mantenido en las últimas horas encuentros con jugadores (Milo, Djuka, Diego Sánchez, Mariño...), mostrándose como un técnico cercano.

