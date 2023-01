El Sporting sopesa incorporar otro central este mercado de invierno

El Sporting está abierto a seguir actuando en el mercado y no descarta fichar más futbolistas de aquí a que se baje el telón de enero, más allá de la contratación de Ignacio Jeraldino, nueve acercado por el grupo Orlegi a principios del mes. La llegada de Miguel Ángel Ramírez al banquillo tendrá mucho que decir al respecto, por lo que se podrían reajustar las prioridades a reforzar que tenía el anterior cuerpo técnico, quien veía necesario firmar un delantero.

Uno de los objetivos que están en marcha (ya estaba antes del relevo en el banquillo, pero continúa ahora) es la posibilidad de contratar a un defensa central este mercado de invierno. De cara al verano esa intención ya era sabida por las circunstancias: Bamba llegará de una grave lesión y Bruno termina contrato, sin que se conozca aún su futuro, mientras que Cali cumplirá en noviembre 35 años e Insua acaba contrato en 2024. Pero esa aspiración podría adelantarse ya para este mismo enero.

El área deportiva del Sporting, de hecho, lleva tiempo peinando el mercado para fichar a ese cuarto central que pueda competir con Insua, Cali, Bruno y Gragera, quien también puede regresar a la medular. Los técnicos, incluso con el relevo en el banquillo, se plantean jugar con una defensa con tres zagueros, lo que podría aumentar esa necesidad para la segunda vuelta. De todos modos, no se descarta que se fichen en otras posiciones. Dependerá, claro, de las salidas, y de la opinión de Ramírez, en consenso con los responsables deportivos del grupo. Sobre la mesa sigue estando, y estará hasta que el Almería no fiche a otro portero, el posible adiós este mes de Diego Mariño. El vigués fue titular con Miguel Ángel Ramírez en el encuentro copero contra el Valencia, y tiene opciones de seguir jugando con vistas a este domingo contra el Zaragoza en competición liguera. En el club andaluz, no obstante, mantienen interés en fichar este enero al portero, pero el Sporting solo liberará al capitán si antes fichar a un guardameta con aspiraciones de ser titular, lo que no es fácil en vistas de las condiciones de este mercado singular. El Almería ya mira otros guardametas.