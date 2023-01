Campuzano: "No hay que perder tiempo pensando en el pasado"

Víctor Campuzano, delantero del Sporting, confesó ayer que la destitución de Abelardo cogió a la plantilla "de golpe". "Nos chocó un poco a todos que fuera 24 horas antes de un encuentro. Lo atípico que es que llegue un entrenador nuevo justo antes de la Copa. La responsabilidad es del míster, pero también es nuestra", añadió el atacante, que, en cualquier caso, prefiere dejar cuanto antes lo sucedido en las últimas fechas: "No hay que perder el tiempo pensando en el pasado". Con la llegada de Jeraldino, el Sporting pasa a tener en nómina a cinco delanteros, algo que no inquieta a Campuzano. ""Han traído otro delantero. Le damos la bienvenida, aquí va a estar muy bien. Somos un grupo humano muy bueno. He jugado tanto de extremo como de mediapunta. Incluso puedo jugar de lateral. Si el míster me quiere ponerme de central haré lo posible por sumar ahí. La cuestión es trabajar, estar dispuesto y abierto a lo que venga", afirma el catalán. Por otro lado, ayer se reincorporó con el grupo Jordan Carrillo. El mexicano apunta a estar a disposición de Miguel Ángel Ramírez contra el Zaragoza el domingo. Jeraldino volvió a participar con sus compañeros. Mientras que Bruno, en principio, seguirá siendo baja.