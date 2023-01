"El fútbol está modernizándose y Mareo debe dar un paso al frente"

Pablo Amo (Madrid, 45 años), la mano derecha de Luis de la Fuente en la selección española de fútbol, reserva unos minutos de su apretada agenda para hablar con LA NUEVA ESPAÑA.

–La presencia de Luis Enrique le habrá hecho recordar sus momentos en el Sporting.

–Sí, pero no solo Luis Enrique: también Joaquín Valdés, Juanjo, Pablo García Cuervo, Lorenzo... Al final uno siempre evoca los recuerdos que te asocian a la gente que conociste; reencontrarme con Juanjo... Fue la mejor época de mi carrera. (Piensa). Me pilló con 18 años. Empezaba a ver un poco quien era, dónde iba. Hice amigos. Mareo era una imagen para el resto de canteras españolas. Todos los valores que tengo y sigo teniendo en el fútbol, compañerismo, respeto... me los inculcaron allí. Hoy mis mejores amigos son de aquella época.

–¿Ha subido el nivel de otras canteras o bajado el de Mareo?

–El talento en determinados puestos va por generaciones. En Mareo siempre reclutarán talento, el del norte de España. ¿Qué pasa? Pues que ahora hay otras canteras que se han modernizado y que también son un reclamo para ese talento. Recientemente en la sub-21 hemos tenido a Rosas y Gragera, y hay chicos que llegan desde atrás. Lo importante sobre todo es que sigan sacando jugadores y poniéndolos al servicio del primer equipo.

–¿Pese a todo debe seguir siendo la esencia del club?

–La placa aquella de Leorio, de Mareo, estaba cuando nací, se respiraba esa esencia de Mareo. Nunca me olvidaré la primera vez que fui a Mareo con Quini. Esa esencia es la que no se debe perder. Mareo es fútbol. Y valores deportivos. Pero las instituciones se tienen que ir renovando. O se quedan atrás. El fútbol está modernizándose en poco tiempo. Hay muchas competitividad. Y Mareo debe dar en ese sentido un paso al frente. Ahora está Óscar Garro. Es un profesional reputado y muy bueno.

–¿Lo conoce?

–Cuando estaba con la selección sub-18 de España mantuvimos muchas conversaciones; él estaba en el Alavés. Lleva toda la vida en el fútbol. Ya tenía referencias buenas de él.

–Hacia donde camina el fútbol, ¿técnica o físico?

–Es un debate muy largo... En general los jugadores son mejores en todo. Los fundamentos técnicos son muy buenos, pero quizás más de manual. En nuestra época el fútbol era más de calle. Se están perdiendo esos extremos que encaran, esos centrales que anticipan. En lo colectivo y en lo táctico se ha mejorado mucho, pero echamos de menos esa calle. Quizás no había tanta escuela porque ahora hay mejores profesores en lo táctico. Puede ser. Hoy en día para llegar a la elite tienes que ser un atleta. En nuestra época se permitía el sobrepeso. Los jugadores ahora hacen una cantidad de movimientos a alta intensidad... Antes no era tan necesario.

–¿Han caído los canteranos en una espiral conformista?

–Bueno... Por suerte pude monitorizar todo el talento de España a través de ser seleccionador sub-18. Y la sociedad ha cambiado. Mira, a veces sobreprotegemos a los críos. En el mundo del fútbol entra cada vez demasiado pronto el dinero. En nuestra época no era sí. Y entran cosas en juego que a lo mejor un adolescente no sabe manejar. Mareo daba formación académica y formación integral de la persona. Se ha perdido ese hambre.

–¿Puede hacer daño compararse con un pasado glorioso?

–Al final los chicos tienen sus expectativas. Los adultos tenemos que guiarles y gestionar esas ilusiones: padres, representantes... Tenemos que protegerles para hacerles ver que el fútbol es un deporte maravilloso, porque solamente unos llegan. A veces los entornos creamos presión añadida.

–¿Cómo observa al Sporting?

–No tengo la valoración suficiente para opinar. Están en un momento de transición evidente. En el campeonato está en mitad de la tabla, pero esto es una carrera de fondo.

–La sensación de la afición también es de cansancio.

–Pero es lógico. Depende de los roles de dónde te toque vivirlo. El fútbol es emoción y dónde te toca vivirlo tienes una sensación u otra. Al final no es tanto año de transición. No lo veo así porque el fútbol es rendimiento inmediato. Lo decía más por los cambios que se han producido. La entidad del Sporting es tan grande que produce ansiedad.

–Orlegi tiene un modelo de multipropiedad. ¿Requiere eso asumir que hay una forma de trabajar distinta?

–Yo tuve una experiencia en México. Fui segundo de Molina en el Atlético San Luis, un proyecto del Atlético de Madrid. Hay una diferencia cultural y necesita un periodo de adaptación.

–Y mañana en El Molinón el Zaragoza...

–El Sporting fue donde mejor me sentí. Y el Zaragoza, el último equipo en España. Había un ambiente muy convulso. Estaba Agapito, luego acabó en ley concursal. Hice buenos amigos, porque en las situaciones complicadas haces piña. Echan a Marcelino... Aprendí mucho, la verdad. Y al Zaragoza le deseo lo mejor.

–¿Qué le parece la idea de volver a El Molinón con España para el Mundial 2030?

–(Risas). Es lo que soñamos todos. Tenemos ilusión. Ojalá que se pueda dar, claro.