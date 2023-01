Miguel Ángel Ramírez: "La voluntad de los jugadores por adaptarse está siendo increíble"

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, ha comparecido este mediodía en Mareo ante los medios informativos de cara a la previa del encuentro que los rojiblancos disputan mañana ante el Zaragoza.

Estas fueron sus palabras

Baja de Gragera: "Tiene molestias en los aductores, hemos querido ser cautos para que no vaya a más".

¿Condicionan las bajas?: "Hay otros elementos en la plantilla para poder competir, no me condiciona. Entrará otro compañero que lo puede hacer bien".

Impresión en primeras sesiones: "Cuando uno llega a un equipo tenemos días que no son de preparación de partidos, sino de introducción al método de juego. No hemos podido tener esos días, hemos tenido que priorizar la preparación del partido. Hemos podido solo dar unas píldoras, pero la próxima semana que es larga podremos ir introduciendo los conceptos".

Su llegada al club: "He dormido muy poco y he trabajado mucho. Es noche oscura cuando llego y cuando marcho, no he podido ver mucho la ciudad. Me he pasado todo el día en Mareo intentando sacar la faena adelante. Con Alejandro estuvimos ayer y hoy también estaremos con él. Nos estamos conociendo personalmente, él me transmite la visión que tiene para el Sporting. Y creo que todo el mundo se puede sentir esperanzada de lo que aquí se está construyendo. Esa fue una de las principales motivaciones para venir, se lo he dicho. He venido por la visión que tienen y su histórico. Todo el mundo puede estar esperanzado. El club se está transformando desde dentro, hay una necesidad imperiosa de ello".

Voluntad de la plantilla de cambiar: "Increíble la voluntad de los jugadores por adaptarse. Es un grupo bueno, le gusta el juego y el fútbol. Me encanta porque han tenido un montón de participación y muy buena predisposición".

Fichajes en invierno: "Sí y no. Necesito ver a la gente que aún no ha participado. Sí que hemos podido ver si aquí necesitamos reforzar o traer y no tanto pensando en el corto plazo También podemos pensar en junio".

El Zaragoza: "Ha cambiado su dinámica de juego. Ahora corre mejor y es muy generoso en el esfuerzo. Con balón son muy profundos y verticales".

¿Método o resultados?: "Obviamente la prioridad es ir acercándonos al play off. Otra cosa es que un sistema u otro nos ayude más".

¿Portería decidida?: "Tengo un histórico y no soy de los que pienso que la portería no se toca. Veo esa posición como cualquier otra. Creo que depende del análisis del rival, de las semanas de rendimiento... La portería la veo como el resto de posiciones".

Cuerpo técnico: "Ha sido todo tan rápido que no ha habido tiempo a construir. Sí que puede venir alguien más, pero no solo que yo conozca, sino que también hay gente de Mareo que puede aportar al primer equipo".

Carrillo: "He estado hablando con él y está muy ilusionado. Quiere volver a rendir a un alto nivel y yo por supuesto que me pongo como reto que rinda el equipo y los jugadores. Todo se basa en rendimientos individuales. Si conseguimos que él esté en su mejor nivel seguro que el club se beneficia. Hemos hablado y estamos de acuerdo para que vuelva a su mejor versión".

Djuka: "Hemos hablado y muy bien. Es un chico fabuloso, ama Gijón y el club. Eso es lo que más me ha llamado la atención, que está enamorado de la ciudad. Le duele el momento que está viviendo. Si todos le ayudamos a que tenga la confianza… es el mejor delantero de la categoría. Estoy convencido de que lo vamos a lograr, es un trabajo de todos y él es el primero que quiere volver a ser el que era".

Mariño: "Hemos hablado el otro día en el vestuario después del partido. Está muy comprometido, trabaja muy buen. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero en el día a día esta siendo un profesional".