El Espanyol sigue a Gragera

La recta final del mercado de fichajes volverá a ser cualquier cosa menos aburrida en Mareo. A falta de menos de diez días para el cierre, resulta complicado de prever cómo se cerrará la plantilla. MAR mantuvo ayer en un encuentro con Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración, para analizar el equipo y hablar sobre las posibilidades en este cierre de la ventana invernal. De momento, la plantilla no está cerrada. El área deportiva lleva tiempo buscando un central con conocimiento de la categoría, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

Pero también se tiene un ojo puesto en las posibilidades que pueda ofrecer el mercado si se producen movimientos no esperados. El Espanyol, en ese sentido, ha puesto sus ojos en José Gragera, centrocampista del Sporting que ayer se quedó fuera de la convocatoria para el duelo de esta tarde ante el Zaragoza por unas molestias musculares que le impidieron finalizar el entrenamiento. Orlegi ha trazado un plan donde cuenta con Gragera a largo plazo. El medio termina contrato en 2024. El Sporting le ha presentado una oferta de renovación hasta 2027 con unas cifras que han sido mejoradas en un segundo intento. Ambas propuestas han sido rechazadas por el futbolista al estar lejos de las pretensiones del jugador y al contar con cartel en el mercado. Irarragorri, de hecho, ya le ha comunicado al futbolista hace unas semanas que le gustaría que aceptase la renovación.

El club catalán, que siempre ha tenido en buena estima al medio gijonés, al que ya sigue desde hace al menos un año, busca un pivote para este mismo mercado de invierno. Valora a Gragera como un serio candidato para reforzar esa demarcación. Aunque también tiene otras opciones. Jean Lucas, del Mónaco, es otra opción para el Espanyol. Pape Matar Sarr, del Tottenham, es otro nombre. La decisión será de Chen Yansheng, el presidente. El área deportiva que lidera Domingo Catoira estudia hacer una propuesta para la próxima semana para hacerse con el centrocampista con vistas a este mismo enero. El Espanyol cuenta con un músculo financiero escaso, pero está haciendo números para plantear una oferta a Mareo, si no cierra antes a otras posibilidades. El Sporting, mientras, no tiene intención de dar salida al canterano gijonés, por lo que no parece fácil que se dé el acuerdo.