Zarfino y Gragera, bajas de última hora en el Sporting para recibir al Zaragoza

Gio Zarfino y José Gragera son bajas de última hora para un Miguel Ángel Ramírez a quien se le acumula el trabajo. El Sporting informó ayer que el medio uruguayo no podrá formar parte del encuentro de esta tarde en El Molinón frente al Zaragoza al contabilizarse una quinta amarilla con la que no contaba inicialmente el club: la mostrada de oficio por el Comité de Competición tras la celebración del gol del uruguayo en Ponferrada. Ayer, de hecho, fue inicialmente convocado por MAR para disputar el partido. Después, el club tuvo que retirar al jugador de los citados al confirmar por Competición que el jugador contaba con cinco cartulinas y no cuatro. La participación de Zarfino habría supuesto al Sporting incurrir en alineación indebida. Por otro lado, Gragera tampoco entró en la convocatoria al retirarse ayer con unas molestias del entrenamiento.

El Zaragoza, mientras, apunta a repetir el equipo que venció en la última jornada al Villarreal B.