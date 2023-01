El bisturí del Sporting: El pulsómetro de MAR: indicaciones, nervios y euforia

Difícilmente olvidará Miguel Ángel Ramírez su debut en Liga en el banquillo de El Molinón. Sin darle demasiada importancia al disgusto de la Copa, MAR apostó por sus ideas e insistió en dar continuidad al estilo que quiere implantar: a pesar de que llega con el tiempo justo, dispuso un sistema con cinco defensas, tres centrales, y con un ataque inédito al mezclar a Queipo, Campuzano y Aitor. En el campo, su pulsómetro se disparó: a pesar de su porte tranquilo, serio, el canario vivió el encuentro de forma apasionada, dio constantes indicaciones a sus futbolistas –estuvo muy encima de Pedro Díaz–, agradeció el esfuerzo a los jugadores cuando eran uno a uno sustituidos, e, incluso, tuvo un intercambio de pareces con el colegiado, Busquets Ferrer, cuando el árbitro dio el aviso al banquillo para que la grada de El Molinón no perdiese tiempo lanzando balones. Al terminar el encuentro, apenas celebró. Estuvo entonces más calmado. Se metió dentro del campo para volver a agradecer a los futbolistas su esfuerzo. Animó a Campuzano, algo afectado por el hecho de ver anulado su gol. Y se fue al vestuario, donde volvió a felicitar a los suyos y a agradecerles no solo el esfuerzo físico, también la voluntad por adaptarse por la vía rápida a sus ideas. Una liberación para MAR, que cierra así una primera semana en Mareo frenética, de mucho estrés, y que coge algo de aire para lo que se viene encima.

Jordi Pola y el fichaje de un central en este mercado

Jordi Pola se estrenó ayer en El Molinón como titular en Liga despachando un buen partido. Mientras el área deportiva indaga en el mercado para fichar a un defensa central por la intención de Miguel Ángel Ramírez de jugar con tres zagueros, el canterano rojiblanco completó junto a Pablo Insua y a Cali Izquierdoz un encuentro solvente. A la chita callando, Pola ha ido poco a poco haciéndose con un hueco en la rotación: primero con el Pitu y ahora con MAR. Con los dos ha estado en dinámica, y de forma progresiva su contador de minutos ha ido creciendo. Ayer necesitaba el Sporting dejar la portería a cero, especialmente después de lo de la Copa ante el Valencia. El central, de hecho, se fue ovacionado por El Molinón, que le reconoció el enorme esfuerzo y su buena actuación.

Jornada frenética para el VAR: un gol anulado, una roja y un penalti al limbo

El riojano Ocón Arraiz tuvo ayer un día de mucho tajo desde las pantallas de Las Rozas. Porque el Sporting-Zaragoza estuvo condicionado, no, condicionadísimo, por el VAR. Hubo hasta tres acciones donde la tecnología dictó sentencia. Una, de hecho, se señaló con más de minuto de atraso: fue en la acción del gol anulado a Campuzano. Busquets Ferrer no pitó falta de Insua a Mollejo (no parecía gran cosa) y la acción, mucho después, acabó en gol de "Campu". El VAR pasó de señalar gol rojiblanco a una falta peligrosa para el Zaragoza. También hubo otra acción con intriga: un posible penalti de Larra al rozar con la mano la pelota. Pero ni el colegiado ni tampoco el VAR consideraron que fue voluntaria. O, la primera de todas, la roja a Alarcón, por una durísima entrada a Queipo. Primero Busquets Ferrer mostró amarilla. Luego sacó la roja.

De Diego a Queipo: los canteranos de Orlegi brillan

Uno es de 2002 (Queipo) y otro de 2003 (Diego Sánchez), pero los dos forman parte de la quinta de 2027: porque los dos canteranos han sido los primeros de la era Orlegi en renovar y lo han hecho además hasta ese mismo año. Ayer los dos amigos se encontraron en el verde. Una enorme jugada del lateral izquierdo terminó con un golazo del atacante. Fue el 1-0. Un regalo enorme para ambos, porque es la primera asistencia de Diego en Liga, y el primer gol de Queipo con el Sporting. Y en El Molinón. La hornada 2027 tuvo su primer día triunfal con la rojiblanca.

David Gallego, un espía en El Molinón: sigue el partido desde la grada

Vestido con una chaqueta azul marino y pegado a su teléfono móvil. David Gallego regresó a la que durante más de un año y medio fue su casa. El ahora técnico de la Ponferradina, donde está haciendo un notable trabajo, siguió el encuentro entre Sporting y Zaragoza desde la Tribunona para tomar notas sobre los dos equipos, que, hoy por hoy, luchan por objetivos no muy distintos a los de la Ponfe, que pelea por huir de la zona de descenso. Muy discreto, apenas llamó la atención de los aficionados rojiblancos. Uno de los pocos entrenadores que ha logrado terminar una campaña en el banquillo de El Molinón, y estudioso del fútbol, vio el estreno de MAR en Liga frente al equipo de Fran Escribá. Las heridas parecen haber cicatrizado con el tiempo y el paso de los meses ha hecho que el de Suria regrese a El Molinón.