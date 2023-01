Mariño, a un paso de dejar el Sporting y fichar por el Almería

Faltan solo pequeños detalles, matices en la operación. Pero Diego Mariño, capitán del Sporting, y uno de los jugadores más importantes de la entidad en la última década, dejará el club rojiblanco este mismo mercado de invierno tras casi siete años para poner rumbo al Almería, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA el 4 de enero. El guardameta rescindirá su contrato, que expiraba en el mes de junio. Ayer, de hecho, fue un día crucial para desencallar una situación compleja, y dejar el acuerdo muy encaminado. El objetivo es cerrar esos flecos en las próximas horas. El Almería podría pagar una compensación económica en el caso de que consiga la permanencia en Primera. Con el club andaluz ya tiene un principio de acuerdo. Allí se reencontrará con Rubi y Diego Tuero, quienes han insistido mucho en su fichaje y competirá por una posición con Fernando. También está en el club andaluz Fernando Pacheco, aunque éste tiene muchas opciones de salir en este mercado. El área deportiva del Sporting maneja un número recurrido de candidatos para cubrir su vacante, con algún nombre muy bien posicionado.

El club rojiblanco tiene claro que fichará a un portero por Mariño, y, de momento, no tirará del filial donde están Bloch y Pter, dos porteros de futuro. El perfil que se va a contratar es claro: el nuevo fichaje vendrá a competir con Pichu Cuéllar por un puesto de titular. Orlegi no tenía previsto presentar una oferta de renovación al guardameta vigués. Ese cambio se ha precipitado con la irrupción del Almería en el mercado de enero, que buscaba un guardameta y ha encontrado en el portero del Sporting al mejor candidato. La operación ha sido complicada. Por un lado, porque el Sporting no tenía intención de anticipar la salida del capitán, y esperaba a firmar un relevo en verano. También por el cambio en el banquillo, con la llegada de MAR.