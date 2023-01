Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting, condicionó los posibles refuerzos en esta recta final de mercado invernal a las salidas. "Tendrá que darse a lo mejor alguna salida. El club tendrá que compensar de alguna manera, ver quién sale y quién podría entrar", confesó el entrenador rojiblanco en una entrevista en "Carrusel Deportivo", de la Cadena SER, en referencia a la dificultad para moverse. El técnico admitió que el tope salarial del Sporting está muy ajustado en estos momentos. Sin traspasos o salidas, parece casi imposible que el área deportiva del club rojiblanco pueda acometer nuevas incorporaciones. En ese sentido, Mariño saldrá al Almería, lo que dejará abierta una vacante en la portería. No hay, de momento, nuevas ofertas. Sí intereses, como el del Espanyol en José Gragera, del que informó LA NUEVA ESPAÑA, aunque el club catalán cuenta con otros pretendientes en su radar y el Sporting tampoco parece que esté dispuesto a facilitar un traspaso, por lo que la venta del medio este enero parece en estos momentos muy complicada de llevarse a cabo. MAR, por otro lado, reconoció en la entrevista su alegría por estar en el Sporting, reiterando que su apuesta por el club rojiblanco está muy vinculada a la forma de trabajar de Orlegi. "Cuando se da la llamada del Sporting, el Grupo Orlegi sonaba a lo que me sonó cuando fui a Independiente del Valle", explicó. Sobre el ambiente de El Molinón en su estreno, admitió que "ha habido momentos en los que he notado a la gente disfrutar".