"Represento a los entrenadores que tienen sueños parecidos"

"Ha sido una oportunidad de que la gente me conozca un poco más, de que conozcan de dónde vengo. Me he ido construyendo desde el pueblito pequeño del que vengo. Hoy tengo la suerte de representar al fútbol canario y a entrenadores que luchan por un sueño parecido y que no tienen la suerte que tengo yo de poder estar aquí".

Iban tan solo cinco minutos de la comparecencia posterior a su primera victoria en el banquillo de El Molinón. Miguel Ángel Ramírez tuvo un gesto para agradecer, aprovechando la pregunta de este periódico en sala de prensa, "La figura de la semana" del pasado domingo, 22 de enero, en LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, donde se descubre su historia de superación y se cuenta con detalle la cantidad de decisiones que ha tenido que tomar para llegar ahora al banquillo del Sporting. Son protagonistas sus orígenes en la isla de Agaete, sus primeros pasos como entrenador en el cadete del Claret, su vinculación con la música y formación en el conservatorio, el sufrimiento y los malos momentos vividos cuando le tocó pasar por un concurso de acreedores de un club en Las Palmas, la llamada en 2012 para entrenar en la academia Aspire de Qatar, donde se le bautizó como "MAR", y su enorme éxito internacional en Independiente del Valle, con la conquista de la Copa Sudamericana. "Gracias porque lo habéis hecho con mucho cariño", agradecía el técnico rojiblanco a LA NUEVA ESPAÑA en la sala de prensa de El Molinón. Música y pasión para reinventar un sueño Emoción. Miguel Ángel ha vivido su primera semana en Gijón con mucha intensidad De hecho, Irarragorri le agradeció delante de todos los jugadores, en un largo encuentro celebrado en Mareo, la valentía por la decisión que ha asumido de sumarse al proyecto en mitad de enero –tenía otras ofertas– y más en un momento delicado para la entidad. MAR se emocionó mucho ante esas palabras del presidente del consejo de administración, sabedor de los muchos sacrificios personales que está haciendo. "Buen punto de partida para seguir trabajando juntos y construyendo hacia el equipo que deseamos ser. Nos vemos el domingo", escribió ayer en sus redes sociales Ramírez.