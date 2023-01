Guerra, sobre la salida de Gragera: "No hay una oferta formal; este ruido descentra al jugador"

La presentación de Jeraldino dio mucho de sí, pero por la actualidad del mercado invernal del Sporting. Un mercado que pasa por la ya ejecutada salida de Diego Mariño al Almería, por la posible marcha de José Gragera y por los refuerzos que podrían llegar en cuestión de horas. Así se expresó David Guerra, el presidente ejecutivo, que lanzó un poderoso mensaje al entorno de Gragera y afirmó que, en torno a su salida, que ha pedido el jugador, "hay mucho ruido". De momento, lo que parece que no hay es una oferta concreta.

Salida de Diego Mariño al Almería. "Diego, al cual para empezar le deseo todo lo mejor, ha sido nuestro capitán y ha cumplido muchos años con mucha personalidad. Todos le conocéis. Ha tratado de aportar y teníamos que estar a la altura de su compromiso. Esperemos que en las próximas horas se confirme oficialmente su salida. Él pidió viajar para adaptarse a su nueva ciudad. Nos despedimos personalmente, fue cariñoso y le quise transmitir el cariño por parte del club".

La salida de Gragera: "Nosotros, igual que con diego y otros futbolistas lo que hacemos es movernos con propuestas formales. Cuando tengamos algo encima de la mesa.... ahora todo lo que hay es ruido. Ese ruido puede ser de clubes o agentes y lo que hace es descentrar al jugador. Da la impresión de que no se está respetando al club. Esto es el Sporting y por encima de todo está el club. Llegaremos a un acuerdo cuando un futbolista nos pida salir, pero en ningún caso por encima de los intereses del club. Tenemos la tranquilidad de tener un contrato, pero hablaremos cuando tengamos propuestas formales encima de la mesa. A él, en algún momento, le gustaría salir de la organización. Va a ser siempre con el interés del club por delante , no siguiendo rumores".

A qué se refiere con el ruido mediático y si ese ruido sale también dentro del club. "¿Sale dentro del club? Del club, no sale ruido. Hemos sido claros, cuando tenemos que ser claros lo somos. Cada uno hace su labor. La realidad no tenemos una propuesta formal encima de la mesa. No sé de quien viene esos intereses, pero con propuestas formales hablaremos. Gragera tiene contrato, potencial, puede aportar a la organización y lo que hace ese ruido es que no esté en lo que tiene que estar".

La renovación fallida del Gragera. "Hemos ofrecido la renovación. Entendemos su potencial, posicionándole acorde con la plantilla en un punto destacado del plantel. Entran en juego las circunstancias personales, que deberá de explicar. Estamos abiertos a la negociación".

No hay oferta. "Cuando alguien pide salir, a todos los jugadores, lo que hay que hacer es aunar voluntades, tener compromiso de las partes. No hay problema, pero no será una venta por una venta. Haremos lo mejor posible para promocionarlo, no queremos que esté retenido. No le ponemos valor, todo el mundo que negocia, si tiene que haber una oferta alguien tiene que ponerla encima de la mesa".

Malestar, con el entorno del jugador y su agente. "Surgen muchos rumores, no sé quien está, hay mucho revuelo alrededor. sin una propuesta formal descentra al jugador".

"Nuevo portero y el resto de objetivos". "Claramente hemos si hemos ido adelante con la situación de Diego es porque venimos trabajando en un único objetivo que es cerrar cuanto antes un portero y ahí estamos focalizados, de como ha sido la planificación, no podemos reforzarnos si no hay movimiento, con la salida de diego tenemos que cerrar esa posición y un portero de garantías. a la espera de salidas, si no hay otros movimientos no podremos incorporar".