El emocionante adiós de Diego Mariño al Sporting: "Mi sueño era devolver al equipo a Primera"

"No podía irme sin decir nada después de todos estos años, después de todo lo que me habéis dado y me habéis hecho sentir". La salida de Diego Mariño al Almería se oficializó este jueves dejando un emotivo vídeo con el que el vigués, al borde de las lágrimas, ha querido despedirse del Sporting de Gijón tras seis temporadas y media en el equipo. "Igual no es la despedida que más me hubiese gustado. Mi sueño era, y siempre lo he dicho, devolver al equipo a Primera División. No lo he podido conseguir y es una espinita clavada que siempre llevaré en mi interior", señaló el gallego, que firma por el conjunto andaluz hasta 2024, con opción a una campaña más en función de objetivos. Allí se reencontrará con Rubi, uno de los técnicos con los que compartió vestuario en Gijón.

"Quiero dar las gracias al club, al Sporting, a todos los aficionados, del primero al último, a todos los trabajadores del club. A todo el mundo con el que he compartido momentos estos años. Es una decisión muy difícil, pero viendo todas las connotaciones que se dan: acabar contrato en junio, la posibilidad que el Almería me da de jugar en Primera División…", señaló Diego Mariño. No tardó en emocionarse, especialmente cuando recordó el cariño recibido durante su etapa como rojiblanco. 🥹 Han sido unas horas frenéticas para el portero, pero Diego, antes de viajar a Almería, quiso dejaros estas palabras, afición... pic.twitter.com/obtxxlwjn4 — Real Sporting (@RealSporting) 26 de enero de 2023 "Tanto mi familia como yo, agradeceros el trato que habéis tenido", comenzó antes de detenerse un segundo para evitar que las lágrimas corrieran por sus mejillas. "Todo lo que me habéis dado, el cariño que me habéis hecho sentir por todo el mundo desde el primer momento hasta el último. Espero que más pronto que tarde este club vuelva donde se merece, que es la Primera División, y todos podáis disfrutar", continúo. Diego quiso también extender el agredecimiento a su familia, que por el momento continuará residiendo en Gijón. "Os lleváis cuatro sportinguistas de corazón para toda la vida: mi mujer, mis dos hijos y yo. Desearos lo mejor en el futuro y que el Sporting vuelva a donde se merece. Ojalá pueda volver como aficionado y como sportinguista y disfrutar de ese ascenso que todos llevamos años deseando. Mil millones de gracias. Mucha suerte. Volveremos a vernos", concluyó.