"Guille" vive su primer entrenamiento con la mirada en el Leganés

Hizo el calentamiento y participó en los rondos, mientras Cuéllar y Bloch hacían ya trabajo de portería, casi como si se tratara de un jugador de campo más y no del nuevo portero del Sporting. Guillermo de Amores vivió ayer su primer entrenamiento como sportinguista tras oficializarse su llegada al conjunto rojiblanco procedente de Lanús. "Guille", como le llaman ya sus nuevos compañeros, se dejó ver bajo palos tras unos primeros ejercicios con balón. Inició su puesta a punto de cara a la visita al Leganés, el primer partido en el que estará disponible ya que, por trámites burocráticos, no ha podido finalmente entrar en la lista ante el Málaga. No ha venido para ser segundo portero. La apuesta de Orlegi por Guillermo de Amores es para situarle como el guardameta del equipo incluso más allá de junio, fecha en la que finalizará su cesión. El club abordó su contratación con la idea de ejecutar la opción de compra. Butarque mostrará si también ha conseguido ganarse la confianza de Ramírez.