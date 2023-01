El Sporting traslada el "caso Gragera" a las últimas 48 horas de mercado

El Sporting lo deja todo para las últimas 48 horas de mercado. La presencia de José Gragera en la convocatoria rojiblanca para recibir al Málaga se ha convertido en una declaración de intenciones. Con el club posicionado en entrar a negociar su traspaso en una cifra en torno a los 4 millones de euros, la falta de acuerdo, hasta el momento, ha devuelto al gijonés a los planes de Miguel Ángel Ramírez. Paralelamente, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el club tiene conversaciones avanzadas para la llegada de un central, un plan que se activaría como respuesta a la salida del canterano. El Sporting de Braga es el que mayor interés ha mostrado hasta el momento, mientras que otros clubes como el Espanyol ya manejan alternativas. Queda todavía margen hasta la medianoche de este martes, la hora límite.

Es, a todos los efectos, uno más. José Gragera entró en la convocatoria del Sporting después de completar con normalidad su tercer entrenamiento de la semana. Atrás se han quedado los problemas musculares que le hicieron perderse, a última hora, el partido ante el Zaragoza. Fue la antesala de que su situación explotase públicamente.

Primero, con David Guerra, presidente ejecutivo, subrayando que el club no iba "a malvender jugadores", en declaraciones en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA en las que también subrayó que "no hemos recibido ninguna oferta por nuestro jugador José Gragera". Después, durante la presentación de Jeraldino, Guerra repitió el mismo mensaje, añadiendo que el canterano, tras no llegar a un acuerdo para su renovación, había pedido salir. Al día siguiente, Gelu Rodríguez, agente del futbolista, visitó las oficinas de Mareo para tratar la salida del gijonés.

Sin avances importantes en las últimas horas y con partido por medio esta tarde, todo apunta a que las jornadas del lunes y el martes están llamadas a acaparar la actividad en torno a Gragera. El Sporting de Braga mantiene el interés en el gijonés, a quien ve como un recambio de futuro para su centro del campo, algo que parece hacerle madurar la decisión para acometer su contratación en este momento. El Espanyol, mientras, se ha interesado por Akouokou, del Betis. Hay algún otro club de Primera tras Gragera, cuyo futuro sigue en el aire.