El "caso Gragera": quince días que pueden acabar con casi quince años

Quienes conocen a José Gragera aseguran que salir del Sporting no es una decisión ni fácil ni tomada a la ligera. Porque Mareo ha sido para él como su segunda casa. Entró siendo un crío, con ocho años cuando comenzaba a corretear detrás de un balón con sus amigos en el equipo de su colegio (La Asunción). Y está a un paso de salir tras dos semanas muy duras y después de jugar 96 partidos con el primer equipo. Será –si nada se tuerce– el primer traspaso de un canterano formado íntegramente en Mareo con Orlegi. Era uno de los más prometedores de aquella brillante generación del 2000 que se llevó el campeonato de España de fútbol-sala, en 2010, y en el que también estaba uno de sus mejores amigos: Gaspar, ahora cedido en el Burgos. Con los años, a "Gaspi" y José se sumarían sus compañeros de clase en La Asunción Pablo García y Guille Rosas, único superviviente –a día de hoy– de la "quinta del cole".

Sportinguista desde la cuna gracias a su padre –Luis–. Por él "sacó fuerzas" para entrenar tras su fallecimiento el 6 de marzo de 2020. Gragera pidió a Djukic ejercitarse. No se perdió ni ese entrenamiento ni los que vendrían después. Tres días más tarde jugaría contra Las Palmas. Pepe Mel se acercó al banquillo a darle el pésame. Y El Molinón, su estadio, le daría una de las mayores ovaciones que se recuerdan en años. Todo eso le afectó, pero también le hizo más fuerte, explican en su entorno. Poco a poco fue haciendo ruido. Con el Sporting y también con la Selección Sub 21, donde se hizo con un espacio seguro y con la confianza de Luis de la Fuente, el actual seleccionador de España. Prometió también que nunca dejaría atrás su casa si el acuerdo no era favorable tanto para el club como para el club. Atrás quedó la posibilidad de salir al Getafe, en 2021. Pero se encontró con el "no" tajante del Sporting, con Javier Fernández en el club. Su valor hizo coincidir a la anterior propiedad y a la actual en algo –que no es fácil– en la intención de renovarle. Tras subir de la mano de José Alberto, y ser renovado en mayo de 2020, ha tenido una de las fichas más bajas de la plantilla. Los dos propietarios le intentaron renovar, pero las ofertas no estaban de acorde a lo que el futbolista entendía como justo de acuerdo a su rol en el equipo. Orlegi, de hecho, lo intentó hasta en dos ocasiones, como informó LA NUEVA ESPAÑA. Aunque económicamente apenas hubo mejora entre la primera y la segunda –y última– oferta. Incluso Alejandro Irarragorri, dueño del club, mantuvo un cara a cara con él para convencerle de seguir, en una conversación muy cordial. Pero en quince días todo se precipitó. Parecía que su salida se encararía en verano, con el jugador a solo un año de agotar su contrato en Mareo. Gragera tampoco estaba ya cómodo con su rol –ni con el hecho de jugar como central–.Y todo estalló en la previa del enfrentamiento contra el Zaragoza. Se caería de la lista a última hora aludiendo molestias, con el Espanyol haciendo números, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. En Mareo no gustó cómo se gestionó todo. Se respiraba en al ambiente un clima de tensión: unos aseguraban defender al club por encima de intereses individuales; otros entienden que era el momento de salir. David Guerra, presidente ejecutivo, recalcó la postura del club, advirtiendo que solo querían "futbolistas comprometidos" y que no "malvendería" al jugador. En los últimos días se conciliaron posturas: Gragera participó ante el Málaga. Y el Espanyol adelantó al Braga y se acercó a las pretensiones de Mareo.