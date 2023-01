Sporting, Málaga y Zaragoza, los únicos con un solo penalti señalado a favor

El Sporting sigue a la cola de los penaltis. Los rojiblancos son, junto a Zaragoza y Málaga, los que menos penas máximas han lanzado esta temporada en Segunda División: solo una. La caída de Campuzano en el área durante el encuentro del pasado domingo ante el Málaga volvió a desesperar a los jugadores y rescató del recuerdo al menos dos acciones polémicas más que hubieran supuesto tener la oportunidad de estar con seis puntos más en la clasificación.

El conjunto gijonés reclamó penalti en la visita del Burgos a El Molinón, y en sus dos duelos ante el Málaga. Los tres partidos acabaron en empate. La primera acción polémica con el Sporting y el punto de penalti como protagonistas llegó en la tercera jornada ante el Burgos. Cristo cayó en el área al disputar un balón de cabeza con Córdoba. El colegiado del encuentro, el valenciano Ais Reig, señaló los once metros en un primer momento. Fue llamado por el VAR para revisar la jugada, retractándose finalmente de su decisión al entender que el contacto no había sido suficiente. El marcador no se movió en todo el partido (0-0).

El Sporting también pidió penalti en la visita a La Rosaleda. Los rojiblancos se habían adelantado en el marcador cuando una buena internada de Jordan en el área acabó con el mexicano en el suelo, ya preparado para encañonar la portería, tras la entrada por detrás y a la desesperada de Escassi. El colegiado fue, curiosamente, el mismo que en la jornada 3, Ais Reig. Dejó seguir el juego y esta vez no fue llamado por el VAR para revisar la decisión ante una ocasión manifiesta de gol. El Málaga terminó igualando el marcador en el tramo final del encuentro y los gijoneses volvieron a sumar un solo punto (1-1).

La última acción polémica llegó también ante el Málaga, el pasado domingo. Campuzano terminó cazado en el área entre Esteban Burgos y Fran Sol cuando se internaba en el área. El barcelonés reclamó al final del partido la necesidad de que el VAR hubiera entrado para valorar la que entendió como una acción merecedora de penalti. El árbitro, en esta ocasión, fue el catalán Ávalos Barrera. El marcador, 0-0.

El Levante, con ocho penaltis, es el que encabeza la lista de equipos con más penas máximas a favor. Le siguen, con seis, Oviedo y Cartagena. El único penalti que lanzó el Sporting lo convirtió Cristo, ante el Leganés, próximo rival de los rojiblancos. Sirvió para empatar en El Molinón (2-2).