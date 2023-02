Cierre del mercado agitado para el Sporting: ficha a José Marsà y frena la salida de Djuka al Valladolid

Hacía tiempo que no se vivía en Mareo un cierre del mercado de fichajes tan activo como el de ayer. Fue una jornada frenética y maratoniana para el Sporting hasta prácticamente la última hora y con toda la cúpula directiva y deportiva presente en las oficinas. Y que se cerró con el fichaje del central José Marsà, cedido por el Sporting de Lisboa, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. Pero que vivió sorpresas de última hora con la intentona del Valladolid por Djuka entrada la tarde, tras plantear una cesión con una opción de compra al término de la campaña y que encontró el "no" por respuesta del área deportiva del Sporting, como desveló LA NUEVA ESPAÑA. "Es cierto que ha habido interés, pero lo consideramos una pieza muy importante para nosotros y estamos contentos de que continúe", dijo Gerardo García, director de gestión deportiva del club rojiblanco. "Estamos muy contentos con la plantilla", remató. En lo que se refiere al último día de mercado en el planeta rojiblanco todo acabó tarde y empezó pronto en un día de muchísimo movimiento. Porque a primera hora de la mañana el Espanyol aceleró en sus contactos para cerrar definitivamente el fichaje de José Gragera al aceptar finalmente pagar lo que pretendía el club rojiblanco en su última contraoferta: tres millones de euros fijos y un 30% de una futura venta, como avanzó este periódico. A mediodía el acuerdo ya era total para la salida del canterano a Barcelona.

Al mismo tiempo, el Sporting ultimaba la llegada de su recambio: Marsà del Sporting de Portugal. A primera hora de la tarde el acuerdo ya era un hecho. Los contactos con Marsà se habían acelerado en los últimos días.

El central, de hecho, tenía otros pretendientes en Segunda. El zaguero criado en La Masía, internacional con la sub-17, firma solo hasta el treinta de junio. A Mareo llegó desde Lisboa a las nueve menos diez tras un largo viaje en carretera junto a Javi Lacambra, su agente. Además, es polivalente. Aunque suele ocupar posiciones de central, también ha actuado como lateral izquierdo e incluso diestro. "Estoy con muchísimas ganas de conocer a mis compañeros y de poder entrenarme con ellos e intentar ayudar al equipo lo antes posible", confesó. "Sabéis lo grande que es el club y hay que ponerlo donde se merece. Me encuentro bien y ahora a entrenarme a tope para tratar de jugar", señaló.

El área deportiva rojiblanca no se guarda una opción de compra. Sí un derecho preferente, solo para este verano. Pero dependerá de si el Sporting de Portugal se abre en verano a la venta o decide quedarse al futbolista, al que se le augura un gran potencial. De momento, tiene allí un año más de contrato –2024–. Tras debutar con el Barcelona B y crecer con García Pimienta, salió de la Ciudad Condal en verano de 2021 para poner rumbo a uno de los gigantes de Portugal. Ha jugado allí 8 partidos, dos de ellos en Champions League contra el Olympique de Marsella. Su perfil casa a la perfección con lo que pretendía MAR: tiene ADN Barça, buena salida de balón, es zurdo y puede adaptarse a la perfección a ese sistema con tres centrales partiendo desde el perfil izquierdo. Además, es polivalente: aunque suele ocupar posiciones de central, también ha actuado como lateral izquierdo e incluso diestro. La operación de Marsà es accesible para el Sporting, que estaba bastante paralizado por la falta de margen financiero por el límite salarial. El dinero conseguido por el traspaso de Gragera se destinará también para ajustar las cuentas de cara a verano.

El Sporting, en ese sentido, prevé más de seis millones de pérdidas para este ejercicio. Cerrar un traspaso como el del canterano da aire financiero para el siguiente proyecto, en el que también se trabaja contando con Miguel Ángel Ramírez como líder desde el banquillo. La llegada del defensa catalán responde precisamente a darle más herramientas al técnico canario. Porque contará ahora con un central específico, con salida por el perfil zurdo, y que encaja perfectamente en su idea de salir con el balón jugado. MAR contará ahora para esas tres posiciones de atrás con Pablo Insua, Cali Izquierdoz, Bruno González, José Marsà y el recurso de Jordi Pola, además de la polivalencia de Jonathan Varane, a quien los técnicos intuyen un mayor potencial como centrocampista.

Con Gragera en Barcelona y Marsà de camino a Gijón, llegó una llamada sorpresa que acaparó gran parte de la actividad en el cierre del mercado de fichajes en Mareo: la del Valladolid para preguntar por Uros Djurdjevic, uno de los líderes del proyecto. Había otros nombres que tenían aparentemente más opciones a que surgiese una opción para salir, pero el 31 de enero irrumpió la posibilidad de un Primera para Djuka. Fue Fran Fernández, director deportivo del club vallisoletano, quien se puso en contacto con Gerardo García, responsable del área deportiva del Sporting, una vez que las negociaciones para ceder a Shon Weissman al Granada estaban encaminadas. En los días previos, el delantero del Sporting ya sabía que era una opción para reforzar el ataque del club pucelano, pero no se habían producido contactos. Se le habían caído por el camino varias opciones al Valladolid, con un músculo financiero muy reducido. En Mareo, de hecho, plantearon una cesión con una opción de compra a final de temporada. Unos términos que ni barajó el Sporting, que el pasado verano hizo una apuesta muy potente por el delantero al que renovó por cinco años, hasta 2027. Djurdjevic es un valor no solamente importante para el Sporting, si no también para el Grupo Orlegi.

Las condiciones de la oferta planteada por el Valladolid hacían imposible la operación. Pese a estar pasando por un momento durísimo, sin marcar gol en Liga desde agosto, en el club rojiblanco mantienen la fe en el delantero, al que han cuidado en los peores momentos, incluso cuando Abelardo tuvo algunos recelos sobre su rendimiento. Después de ser expulsado en Copa en Los Pajaritos, David Guerra trasladó a nivel interno en varias ocasiones su apoyo al delantero. Con la llegada de MAR, Djuka ha visto como se confirmaba su pérdida de protagonismo, un proceso iniciado por el Pitu. Pero el técnico canario le ha respaldado en varios encuentros celebrados en Mareo. También de forma pública. "Es el mejor delantero de la categoría", aseguró Ramírez en sala de prensa al ser preguntado por las dificultades que estaba atravesando el punta. De momento, Ramírez está dando prioridad a Campuzano.

Por otro lado, el Sporting sigue teniendo en mente tramitar la ficha del centra francés Yann Kembo para el filial rojiblanco, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, pese a estar superado el día 31 de enero. El club rojiblanco continuará tramitando la licencia con la Federación Española de Fútbol, por si fuera posible inscribir al jugador. Kembo, que ha agradado a los técnicos, en su periodo de prueba, viene del filial del Lens.