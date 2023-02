Mala noticia para Miguel Ángel Ramírez. El Sporting anunció ayer que Christian Rivera tiene una lesión de grado 2 en el músculo obturador externo de la cadera izquierda. El club rojiblanco no especificó el tiempo de baja, pero lo que es seguro es que el futbolista no estará ni ante el Leganés ni tampoco el próximo domingo frente al Huesca. La baja es sensible. Rivera es un futbolista que está llamado a ser importante para MAR en esta segunda vuelta y más ahora tras el traspaso de José Gragera al Espanyol, la lesión de Nacho Méndez y el fichaje de un central y no un medio como es Marsà, que viene a reforzar la defensa ante la intención del técnico canario de jugar con tres centrales.

Pedro Díaz y Gio Zarfino se quedan como únicos centrocampistas. El uruguayo, además, no tiene ese carácter posicional que podían aportar Gragera y Rivera. La cadera es además una zona complicada de recuperar. Latosa, porque muchos jugadores terminan por competir con molestias y no juegan en plenas condiciones. Miguel Ángel Ramírez cuenta con varias alternativas de la casa: el canterano Nacho Martín, un habitual en los planes del primer equipo desde que se ganó la confianza de Abelardo Fernández, y Jonathan Varane, quien ha dejado buenas sensaciones en los pocos minutos que ha disputado, siendo todos ellos en la fase final de los encuentros.