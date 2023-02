Ramírez: "¿El mercado? Ha sido beneficioso para todos"

Miguel Ángel Ramírez vivirá esta tarde en Butarque su primer partido como visitante al frente del Sporting. El técnico rojiblanco asegura que nada cambiará por jugar lejos de El Molinón. Se verá la misma propuesta y se muestra optimista por cómo ha quedado configurada la plantilla tras el cierre del mercado. "Hemos ganado todos", subraya antes de descubrir el nombre de un jugador, José Ángel, que para él es un fichaje más a añadir a Marsà, Guillermo de Amores y Jeraldino, que se estrenan en la convocatoria.

Mercado. "Todos estamos muy contentos. Con las salidas, entendimos que eran mejor que se dieran así porque era mejor para los dos partes (Mariño y Gragera). La llegada de Jose (Marsà) nos va a dar algo que faltaba, el perfil zurdo. Hemos ganado todos. Ha sido beneficioso para todos. Subimos un nivel en ciertos sectores donde había que apuntalar un poco".

Proceso. "Los veo muy bien (jugadores). En ese proceso entran muchos factores, plantilla, club… La relación de confianza va aumentando y se trabaja mejor. Les digo a los jugadores que cada día que pase hablaré menos. Llevamos poco tiempo pero siento que… ha sido todo tan intenso, que parece que ha sido más tiempo".

Competencia. "Creo que todo pasa por aumentar rendimientos individuales dentro de la plantilla que a lo mejor no han estado a su mejor nivel. Varane y Nacho (Martín) tienen que dar un paso al frente. Son proyectos de club en los que confiamos. Si conseguimos aunar ese mix tan bueno, vamos a poder dar un salto de calidad".

Nacho Martín y Varane. "Estoy contento con el trabajo de los dos. Son perfiles interesantes. Tienen una voluntad profesional muy grande y ganas de aprender. Van a dar un paso al frente con la salida de Jose (Gragera). Su evolución nos va a marcar. Hay que tener paciencia con ellos. Están empezando. Nacho es control, muy posicional, disciplinado, entiende y le gusta el juego. Varane es perfil físico interesante, con capacidad de repetir esfuerzos y capacidad técnica. Los dos son proyectos importantes".

Leganés. "Tiene jugadores rápidos, fuertes arriba. Es un equipo bien coordinado y con una línea defensiva súper agresiva. Intentan siempre acortar el campo. Un equipo súper dinámico. Son un equipo fiable. Jornada tras jornada son difíciles de batir".

Los "9". "Para mí Campuzano es un ‘9’. En anteriores partidos buscábamos más capacidad para asociarse. Cuando alineo no pienso en 45 o 50 minutos. Menos con la regla de los cinco cambios. Pienso en un partido de 90 o más. Tengo en cuenta con qué quiero empezar y con qué terminar. Es todo tan igualado, que cualquier detalle… Son armas que te quedas".

Rivera. "No es para mucho su lesión. Se encuentra bien".

Marsà, Amores y Jeraldino. "Pueden entrar perfectamente en el once, pero, obviamente a los tres les falta ritmo de competición. Luego está jugar con quién está preparado para empezar y acelerar ese proceso. Los tres están bien, sabiendo que están volviendo y necesitan ritmo de competición".

Extremos como carrileros. "Jony, Juan (Otero), Aitor… Sí, puede ser. Aitor ya demostró que partiendo de dentro puede ser profundo. Jony tiene un manejo excelente dentro y también puede jugar por fuera. Juan lo ha hecho a lo largo de su carrera, por dentro, de carrilero, de punta… Va a depender del partido y lo que le pidamos".

Jordan sin protagonismo. "Acabo de llegar y es cuestión de elegir. Simplemente es cuestión de tiempo. Se está adaptando a una manera de jugar. Él gira alrededor del balón, y ahora está aprendiendo cosas nuevas, como el concepto del espacio".

Primer partido fuera. "Preparo el partido para ganarlo. Queremos ir a Madrid a ganar. Trabajamos y nos esforzamos para ganar y desde el convencimiento de que si llevamos al campo lo practicado, no tengo ninguna duda que vamos a rendir. Veo gente muy enchufada".

Visitante. "No cambia mi juego. Si algo me caracterizó siempre es no importante quién estuviera enfrente y dónde jugáramos. El qué se va a mantener y los cómos van a cambiar".

José Ángel. "Está muy bien. Muy ilusionado. Hemos tenido una conversación muy reciente. Cote es nuestro mercado de invierno. Si le tenemos otra vez a nivel, nos va a ayudar, es un fichaje de invierno".

Mareona. "Me llamó mucho la atención, en el partido de Racing, ver casi 3.000 aficionados. Es algo parecido a la afición de mi ciudad. Veía top de asistencia en los campos el otro día y están los primeros la UD y el Sporting. Hay similitudes muy grandes del amor al equipo entre los dos clubes. Da igual dónde juegue el equipo, que siempre hay gente. Salgo a tomar café o a cenar y la gente te habla de la intensidad y de cómo vive el Sporting. Es un regalo ir fuera y sentirse arropado. Ojalá el viaje de vuelta sea con la alegría de la victoria y los tres puntos".