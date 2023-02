La respuesta de Cristo al déficit de goles del Sporting

Cristo hace autocrítica. El delantero del Sporting de Gijón y máximo goleador del equipo (lleva 6 tantos, cinco de ellos en Liga) asume que el equipo está notando la falta de efectividad en el área. "La gente de arriba tenemos que dar un paso adelante", señala el canario ante la visita del Huesca, equipo con el que logró el ascenso a Primera División. Asegura que vivió un mercado tranquilo, se pone del lado del nuevo entrenador porque, entre otras cosas, nos "trata y nos respeta a todos" y espera adaptarse al rol de interior en el que ya jugó en Leganés.

Leganés. "La lectura no es buena por el resultado, que empaña el trabajo que hicimos durante todo el partido. Intentamos sacar el lado positivo, corregir errores y seguir mejorando".

Mercado. "Para mí el mercado fue tranquilo. Tenía claro desde el primer momento que tenía que estar en el Sporting. Se especuló bastante, salieron muchas noticias, me dediqué a trabajar con el equipo y tuve un mercado tranquilo".

Situación. "Miedo no hay en el vestuario. Hay gente que vivió el año pasado una situación complicada. Estamos trabajando y dedicando todo nuestro esfuerzo".

Posición. "No me cogió de sorpresa (jugar de interior) porque durante la semana trabajé bastante en esa posición. Me pedía que recibiéramos detrás de los mediocentros, no salió del todo así. Estoy para ayudar al equipo donde el míster considere".

Goles. "Somos un equipo para todo, para lo bueno y lo malo. Un equipo está formado por individualidades, quizá los de arriba no estamos a nuestro mayor nivel y hay que asumirlo. Cuando no estamos bien, el equipo lo sufre. Hay que ser humildes. La gente de arriba tenemos que dar un paso adelante y aunque el equipo tenga partidos que genere más o menos, tenemos que estar preparados para meter la que tenemos".

Entrenador. "La relación es muy buena. Él y su cuerpo técnico han venido una actitud muy abierta, tratándonos a todos y respetándonos a todos. Espero que se vaya cogiendo. Es una idea bastante positiva".

Incertidumbre. "Entiendo a la gente, al final es causada por nuestra irregularidad. Es verdad que ganando dos partidos nos podemos meter arriba, y al revés. No tengo queja. Hemos estado en mejores y peores situaciones y siempre he notado el apoyo (de la afición). Se nota el ánimo. ¿Objetivo? Vine a estar lo más arriba posible".

Futuro. "Ahora hablar de mi futuro sería un poco egoísta estando el equipo en la situación en la que está. No ha cambiado mi mentalidad y claro que quiero convencer al Sproting para continuar".

Huesca. "Lo planteamos igual que otros. A corregir errores. Que sea todo corregir desde lo positivo para que la gente se vuelva a ilusionar".

Delantero o interior. "Mi perfil también puede ser de un segundo punta. Se supone que el delantero es el que hace los goles, pero si el entrenador piensa que puedo aportar ahí, hay que creer y confiar en la idea. Si me pone ahí lo voy a dar todo y trabajaré por la victoria".

Queipo, ausente y vuelta de Nacho y Cali