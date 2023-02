Hugo Sánchez comparó los cánticos racistas que viene sufriendo esta temporada en algunos campos de LaLiga el jugador del Real Madrid Vinicius con los hechos que se produjeron en septiembre de 1986 en El Molinón durante el transcurso de un partido entre el Sporting y el club madrileño. En aquel encuentro, el delantero mexicano provocó y pisó a Juan Carlos Ablanedo, guardameta rojiblanco, quien terminaría propinándole una patada al ariete. Andújar Oliver señaló penalti al ver la caída del punta y expulsó al portero, quien se fue del campo muy enfadado ante lo que entendió como una injusticia. Hugo Sánchez marcó gol de penalti, y el partido terminó con empate (2-2). La jugada forma parte de la historia del Sporting.

Cuestionado por su opinión acerca de los cánticos racistas que viene sufriendo Vinicius y que tanta polémica están levantando en el entorno del fútbol español, la leyenda del Real Madrid comparó esta situación con la que vivió aquella tarde en El Molinón durante un momento de su entrevista en el "Partidazo" de la Cadena Cope. "Es parecido a lo mío. Lo bueno es que se fijan en los jugadores buenos", dijo el delantero mexicano. "Ablanedo era diestro y yo me ponía del lado derecho para que tuviera que despejar con la izquierda. Eso le molestaba y me gritaba: ‘indio, cabrón, quítate de ahí’", contó el delantero mexicano sobre los motivos que llevaron al portero a enfadarse con el atacante del Real Madrid.

Hugo Sánchez dio su versión sobre los hechos y defendió que la polémica con Ablanedo comenzó minutos antes de la famosa jugada que terminó en penalti. Según sus palabras la tensión arrancó cuando el guardameta rojiblanco le insultó durante un momento del encuentro. Eso provocó, siempre según su versión, su respuesta ante lo que entendía como una provocación por parte del portero del Sporting. "Ablanedo me empezaba a insultar. Cuando él despejaba mal (cortito y bajo), le decía: ‘¡Qué malo eres con la izquierda!’". "A la siguiente jugada yo amagué que iba a ir a por la pelota. Pero él se agachó y cogió la pelota. Yo me di la vuelta y él me soltó una patada", contó Hugo Sánchez. Las afirmaciones del exdelantero azteca han molestado a la afición rojiblanca.