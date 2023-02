El Sporting recurre ante Apelación las sanciones a Jony y Guille Rosas

El Sporting conocerá hoy si puede contar o no con Jony y Guille Rosas con vistas al importante partido que los rojiblancos disputan este domingo en El Molinón frente a la Sociedad Deportiva Huesca. El club rojiblanco decidió ayer agotar todas las vías federativas tras conocer el fallo de Competición, que decidió castigar con un partido al extremo y con otro al defensa, y, en definitiva, no atender las alegaciones previas enviadas por el Sporting tras revisar las imágenes del partido el lunes. La entidad rojiblanca ha llevado su recurso ante el Comité de Apelación. Hoy está previsto que se reúna el organismo. La resolución definitiva se conocerá a lo largo de la jornada de este jueves.

En Mareo están por la labor de apurar todas las opciones para contar con ambos futbolistas. En el club rojiblanco han revisado las imágenes de ambas expulsiones, y consideran rigurosos los dos castigos impuestos. Especialmente polémica parece la tarjeta roja mostrada por Sánchez López, colegiado ante el Leganés, al extremo de Cangas del Narcea, quien se fue muy cabreado al vestuario tras mantener un breve intercambio de palabras con el árbitro. El colegiado justificó esta decisión en el acta arbitral explicando que el futbolista del Sporting "salió del banquillo y entró al terreno de juego hasta mi posición para protestar de forma ostensible con voz airada".

Miguel Ángel Ramírez, que ha dado la jornada de hoy de descanso para la plantilla, aguarda al fallo de Apelación. Pero el técnico rojiblanco ya ha trabajado en Mareo con la posibilidad de no poder contar con Rosas ni Jony. La ausencia del lateral sí obliga a introducir un cambio en el once –el extremo cangués no jugó un solo minuto en Butarque–. Pol Valentín se posiciona como su reemplazo.