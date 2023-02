La lucha de Sabou contra la ELA: el exjugador del Sporting lidera una campaña para recaudar fondos contra la enfermedad

Marcel Sabou no se rinde y sigue plantando cara a la ELA, contra la que lleva luchando casi diez años. A pesar de que la enfermedad sigue avanzando y avanzando, a veces más rápido, en otras ocasiones más despacio, quien fuese un destacado futbolista del Sporting saca fuerzas para seguir luchando. Pero no solo por su vida; también porque los afectados de esclerosis lateral amiotrófica (unos 3.000 en España) puedan gozar de mejores condiciones, de cierta dignidad, y para que aquellos que algún día tengan que combatirla lo hagan con un panorama muy distinto al que le ha tocado a él y a su familia, que ha tenido que dejar prácticamente todo para resistir a los efectos de una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura. "Sabemos que es una batalla difícil y que por ahora no hay ninguna investigación o dato concluyente. Pero tenemos esperanza en ello. Ya no es solo por nosotros. Al menos queremos dar alguna esperanza a los futuros enfermos de ELA y sus familias, y que no estén como nosotros", explica Marcel Sabou en conversación con LA NUEVA ESPAÑA.

El camino se prevé larguísimo. Pero poco a poco, explican, se están dando algunos pasos. A través de la asociación "InvestiguELA", también se están logrando pequeños pero constantes avances. Este colectivo, que busca recaudar fondos contra la enfermedad, tiene previsto volver a la carga esta tarde aprovechando la previa del encuentro entre el Sporting y la Sociedad Deportiva Huesca en El Molinón vendiendo de nuevo un lote de bufandas conmemorativas de la histórica eliminatoria contra el Lleida (1994-1995) por la promoción por la permanencia en Primera División. Sabou era uno de los nombres importantes de aquel equipo. La asociación "InvestiguELA" sacará hoy a la venta 200 bufandas más. El punto de venta estará situado en el bar "Casa Aurora", a partir de las 16: 30 horas. La ilusión es máxima, porque hace escasos quince días se vendió todo el "stock" de bufandas –unas 100– en media hora. Ya han recaudado 1.200 euros. "Quiero dar las gracias a toda la afición del Sporting por poner su granito de arena y por el cariño que estamos recibiendo tanto mi familia como yo. Es un placer haber formado parte de algo tan bonito como es el Sporting y todo lo que representa. Esperamos que hoy podamos recaudar el máximo dinero posible para esta causa y poder seguir trabajando en la investigación de ELA", explica Marcel, más optimista con las últimas noticias. La Comunidad de Madrid, de hecho, anunció hace escasos días que abrirá la primera residencia pública para pacientes de ELA de España, en la antigua clínica Puerta de Hierro. "En principio iba a salir la ley ELA gracias al trabajo de Jordi Sabaté, que está luchando. Al fin parece que no va a salir. Pero es verdad que poco a poco se está avanzando contra la enfermedad. También desde la política. Todo lo que sea la mejora de la conciliación de los enfermos... Estamos encantados de que se siga mirando hacia delante", dice Mario Sabou, hijo del exjugador.