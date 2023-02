El Sporting de Ramírez mejora, pero solo puede empatar

Hizo mucho para ganar, pero solo pudo empatar. El Sporting de Gijón se fue de El Molinón con un escaso punto después de igualar un tanto de falta de Óscar Sielva en el único disparo del Huesca de todo el partido. Pedro, de libre directo, abrió la reacción de los rojiblancos, muy superiores en una segunda parte en la que Cristo vio anulado un gol por fuera de juego, se reclamó un penalti por manos de Cristian Salvador y el rival se quedó con diez a falta de cinco minutos. No dio para culminar una remontada merecida y calmar a El Molinón que evidenció al principio el nerviosismo por la situación del equipo.

Los ecos de Leganés se escucharon en el inicio del partido en El Molinón. Con el Sporting repitiendo línea de cinco atrás, el principio del guion se pareció peligrosamente a lo visto la semana anterior. Con mucho balón entre centrales y el peligro reducido a los centros de José Ángel, el colmo para la paciencia de la afición rojiblanca llegó con el tanto del Huesca. Óscar Sielva mostró lo visto tantas veces en aquella temporada en Ponferrada: su guante para el balón parado. El centrocampista del conjunto oscense convirtió una falta en la frontal en el primero de la tarde. Lo hizo con cierta ayuda. Ni sorteó por arriba, ni por abajo la barrera. Lo hizo por el exterior, indicativo de que la colocación de la citada barrera quizá pudo ser mejor.

Con el marcador en contra y el Sporting coleccionando pases intrascendentes, no tardaron en escucharse los silbidos. Fue después de que otro balón se paseara sin encontrar rematador por el área pequeña de la portería defendida por Cuéllar, y también después de que una pérdida de Marsà desencadenara otra amenazante galopada de Joaquín. Entre el enfado de la grada y las dudas en el verde, un arreón de Pol Valentín pareció reequilibrarlo todo. Tiró de velocidad y orgullo el catalán, una de las novedades por el sancionado Guille Rosas, para superar líneas y mandar un derechazo a la cepa del palo de la portería de Andrés Fernández. La salvó el meta visitante, y el rechace le pasó por delante a Djuka en lo que parecía un remate fácil para encañonar el empate. Terrible la racha y el momento del montenegrino. Se repitió poco después.

El impulso de Pol Valentín junto a empezar a quitarse el miedo a buscar balones en largo a la espalda de la defensa visitante, dieron para ver el empate y la mejoría rojiblanca. Otero provocó una falta en la frontal tan centrada y cercana, como mortal para el Huesca. José Ángel para el perfil zurdo, Pedro, para el derecho. Este último solo tuvo que meter el interior para mandarla al lado izquierdo de un Andrés Fernández, tapado y vencido por su propia barrera. Emergió entonces un Sporting más confiado, mejor. Tuvo el segundo Djuka, pero tampoco acertó. Insua metió un centro buenísimo al segundo palo, y el delantero rojiblanco, con todo para embocar, no sabe ni cómo ni a dónde cabeceó.

El tiempo de descanso no enfrió a un Sporting a más. Salió con ambición el equipo de Miguel Ángel Ramírez, cada vez más cerca del segundo gol. Llegó a cantarse en veinte minutos iniciales de intensidad y protagonismo rojiblanco. Dieron para mucho. Otero se quedó mano a mano con el portero tras un gran pase de Pedro, pero la acción estaba invalidada por fuera de juego; Zarfino apuró a Andrés en un cabezazo a saque de esquina; el equipo reclamó un posible penalti por manos de Cristian Salvador y el árbitro anuló un gol de Cristo por un apretadísimo fuera de juego del tinerfeño. Parecía cuestión de insistir y no bajar el pistón. El Cuco Ziganda, invicto en sus cruces con los rojiblancos, movió el banquillo para reaccionar, tirando como primer recurso del exazul Obeng. Entonces, los silbidos de El Molinón ya afloraron para incomodar al rival y no lamentar lo propio. Algo estaba cambiando.

A falta de veinte minutos, Milo y Aitor relevaron a Djuka y Otero, entrando el partido en una fase en la que pareció enfriarse. Fue antes de la traca final. Recurrió Ramírez a Jordan, reservado últimamente a ejercer de revulsivo. El Huesca acabó respondiendo al aprovechar una pérdida de Pedro que el veloz Gerard Valentín, hermano de Pol, pudo aprovechar. Su centro atrás lo atajó Cuéllar. Faltaba la de Jordan y llegó. El mexicano pide a gritos titularidad y volvió a demostrar su capacidad de desborde para irse de medio Huesca y provocar la segunda amarilla de Rubén Pulido. El Sporting apretando y con defensa de cuatro ante un rival, como otras veces, con diez. Siete minutos de tiempo añadido. Balones a la olla y poco acierto. La victoria se resistió hasta el final ante un rival de eficacia máxima.