El bisturí del Sporting: MAR mantiene el modelo: tres centrales y vuelta de Djuka

Hubo semisorpresa en El Molinón. Porque MAR apostó por mantener la defensa de tres centrales, pese a lo de Butarque y toda la resaca de una semana que fue complicada de digerir. Y lo cierto es que el Sporting ayer no fue un flan en defensa. Aunque tuvo al final un susto, con esa acción de Gerard Valentín que resolvieron entre Cuéllar e Insua. Miguel Ángel Ramírez sopesó durante la semana cambiar de sistema, tras decir aquello de "los resultados están por encima de cualquier formación". Pero mantuvo su esquema predilecto en su primer mes en Gijón, dando continuidad a Insua, Cali y Marsá, el trío de centrales y alineó por primera como titular a Djuka junto a Otero y Cristo, que jugó un poco de todo: entre los dos centrocampistas y luego como extremo, en ese ataque de tres delanteros que está por la labor de mantener el técnico canario para remediar el problema, el problemón, que tiene el proyecto con el gol.

Ayer, de hecho, el Sporting fue incapaz de terminar con la racha del Cuco en Gijón. Y no fue por no intentarlo, porque ocasiones tuvo. Quizás fue el mejor partido de la era MAR. Pero sin gol no hay paraíso: Ramírez siguió con el casting de delanteros y tiró también de Milo. Pero los resultados no terminan de llegar y ahora el objetivo del Sporting pasa a ser salvar la temporada cuanto antes y enfocar bien el "proceso".

Reina el amor

San Valentín doble: duelo de hermanos y otro de parejas

Como si fuese ya mañana –el martes 14 de febrero, día de los enamorados–, El Molinón vivió su particular San Valentín. Lo hizo, además, por partida doble. Por un lado, se vieron las caras los hermanos: Pol, carrilero derecho del Sporting y titular ayer ante la sanción de Guille Rosas y que despachó un buen partido, y Gerard Valentín extremo de la Sociedad Deportiva Huesca, y quien jugó un rato en el segundo tiempo. Pero ese no fue el único duelo de ayer. Porque hubo uno más explícito por San Valentín ayer en Gijón; se terminaron por un día los disparos desde el centro del campo para dar paso a un mini campeonato entre parejas de aficionados sportinguistas que lucharon dos rondas por ganar marcar un gol en unas mini porterías tras hacer un circuito. Cosas de los tiempos modernos.

Proyecto solidario

Otro éxito de la familia Sabou para recaudar fondos contra la ELA

La familia Sabou junto a la asociación InvestiguELA lograron ayer un nuevo éxito al recaudar cerca de 2.000 euros (en torno a 1.920) contra la ELA, tras vender 1.260 bufandas solidarias en la previa del encuentro en El Molinón. "Estamos muy contentos", confesaba ayer Mario Sabou, uno de los hijos del histórico exjugador del Sporting, que lucha desde hace casi diez años contra esta terrible enfermedad. El popular local gijonés Casa Aurora volvió a ser el centro de venta de estas bufandas que recuerdan la eliminatoria contra el Lleida por evitar el descenso a Segunda División y donde Marcel Sabou era uno de los jugadores más importantes de aquel equipo. De las 200 bufandas que se pusieron a la venta solo quedaron sin vender 60 unidades. En total, la organización InvestiguELA lleva recaudados más de 3.000 euros contra la ELA.

Nuevas medidas

Eva Sánchez-Césped «vigila» el verde de El Molinón

La directora de mantenimiento de terrenos de juego y Jardinería de Mareo y El Molinón, Eva Sánchez-Céspedes, supervisó ayer el estado del césped del estadio rojiblancos minutos antes del comienzo del encuentro. Acompañada de David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, la nueva responsable del cuidado del verde de El Molinón inspeccionó algunas de las zonas más sensibles del campo, especialmente las áreas. En las últimas semanas el estado del césped de El Molinón ha mejorado notablemente respecto a cómo estaba al inicio del campeonato.

Los otros duelos del partido

Pedro se luce ante Salvador: cara a cara entre los guajes de José Alberto

Y Cristian volvió a su "casa". Y aunque en dos años han cambiado muchísimas cosas, el zamorano –el 20 de la Sociedad Deportiva Huesca– regresó a El Molinón por segunda campaña consecutiva y tuvo además un duelo muy especial en la medular: porque se enfrentó en el centro del campo ante Pedro, ex compañero en el filial y en el primer equipo. Aunque Salvador le saca cuatro años –28 por 24–, fueron socios en el centro del campo en el exitoso filial de José Alberto López, que se quedó a nada de ascender a Segunda División.

Ayer los dos tuvieron un gran choque, despachando además buenas actuaciones. Salvador estuvo solidario y correcto en labores defensivas. Fue el sostén de los de Cuco Ziganda; mientras que Pedro marcó un golazo de falta y estuvo muy participativo.