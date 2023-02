La arenga de Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, tras el encuentro contra la Sociedad Deportiva Huesca, compartida por el club rojiblanco a través de sus canales oficiales, se ha hecho viral. Muchos seguidores están compartiendo las palabras motivacionales del técnico canario en el vestuario local de El Molinón.

"¡Hicimos todo para ganar! Nunca merecimos empatar. Tenemos que seguir insistiendo: el martes, miércoles, no se cansen de insistir. Hicimos todo para ganar. Y si no entro... nos vemos en la siguiente. Cuando se insiste, se insiste, en algún momento el resultado tiene que llegar. Sigan creyendo. Estoy viendo a gente comprometida. Estaba viéndolo desde fuera y estaba orgulloso. Me jode no haber ganado. Me jode de cojones. Pero estaba viéndolo y me sentía orgulloso de cómo estábamos haciendo las cosas. Ahora tenemos que ir a Andorra a ganar. Tenemos que ir a Andorra a ganar. La gente que decaiga que se vaya; porque los que estamos aquí vamos a seguir luchando, insistiendo.. Me gustó mucho la actitud de cada uno", dice el técnico en la charla, que fue presenciada pro Gerardo García, director de gestión deportiva.