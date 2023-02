Pitos, aplausos y frustración

El equipo va a tirones, pero la afición sigue respondiendo, Ayer acudieron a El Molinón 16.459 espectadores, una entrada en la media de la temporada. Tras la derrota en Butarque, la dinámica a la baja de los últimos meses, la falta de resultados con MAR y la corriente crítica con la destitución de Antonio Maestro, quien fuese jefe de los servicios médicos durante casi veinte años, había expectación en saber cómo iba a responder el público gijonés al equipo. Lo explicó después –con sinceridad– el mismo Miguel Ángel Ramírez: "Convertimos los pitos en aplausos".

La afirmación del entrenador fue honesta. Porque la afición castigó la mala entrada del equipo al campo. Además de tímidos aplausos para Cristian Salvador por su regreso a casa, hubo pitos. No fueron muchos, ni especialmente constantes. Pero se hicieron notar. Especialmente en la primera media hora de encuentro y cuando los centrales erraban alguna situación de salida de balón. Una de las broncas llegó tras un golpeo defectuoso de Cali. Otra cuando Pedro hizo un pase atrás.

Acostumbrado a otro estilo de juego históricamente –salvo la etapa de Gallego, que coincidió en buena parte con la pandemia, por lo que el público no pudo mostrar ni su apoyo ni su enfado–, a El Molinón le cuesta engancharse de primeras a un fútbol más combinativo y paciente como el que trata de implantar MAR.

"Se necesita paciencia", comentaba después en sala de prensa Cuco Ziganda, en un gesto de solidaridad con su compañero de profesión. Sucede que para buena parte de la afición el contexto (por los resultados y cambios) les impide tener esas dosis de paciencia. Con el gol de Sielva, una parte de la grada se impacientó. Se escuchó ese clásico "Sporting somos nosotros". Y se vio algún que otro rostro de desaprobación. Pero fue el propio equipo quien consiguió revertir esa dinámica.

En los últimos quince minutos, con la llegada de algunas ocasiones, ya se vio a una afición más animada, y no tan pesimista. Al descanso, en cualquier caso, hubo bronca. No una monumental. Pero sí cierta sensación de malestar. Lo cierto es que, como comentaba MAR, la cosa mejoró con el paso de los minutos. La gente, como suele suceder, como ha sido siempre, se viene arriba con el equipo. Cuando el Sporting entró en calor, El Molinón le acompañó. Se ovacionó al esfuerzo. Incluso en un esfuerzo por obligar al rival a mandar la pelota fuera, como el de Cristo. Y en la última media hora, más madera. El Molinón apretó los dientes. Especialmente con la expulsión de Pulido por doble amarilla. En la grada se olvidaron de los disgustos, del debate del estilo, de la situación en la que está inmerso el proyecto, de las expectativas, para alentar a los rojiblancos en ese sprint final. También se dejó la afición la voz y la garganta en reclamar lo que consideró injusto: hubo protestas a la mano de Salvador, entendiendo que la acción era merecedora de penalti. También se quejó el gentío de las pérdidas de tiempo repetidas de Andrés, el portero de la Sociedad Deportiva Huesca. O del gol en fuera de juego de Cristo González, que pareció por milímetros. Al final, tras siete minutos de añadido apretando, la gente se fue a casa con un enorme disgusto, lamentando la mala suerte. Pero también hubo quienes reconocieron a los jugadores el esfuerzo hecho y aplaudieron al finalizar el partido. El Molinón volvió a demostrar que no entiende de momentos, sino de sentimientos y que necesita solo un motivo para entregarse a los suyos: que el equipo demuestre. Y ayer, en uno de los mejores partidos de la corta era MAR, demostró que siempre está.

Con las víctimas de Turquía y Siria. El palco de autoridades para el encuentro de ayer contó con varias personalidades, de distintos ámbitos. Por un lado, estuvo José María Lana, presidente de Cruz Roja Asturias, para apoyar a las víctimas del terremoto en Siria y Turquía. También, en ese sentido, se desplegaron varios mensajes de apoyo por las víctimas del terremoto. La patronal del fútbol español lidera una campaña denominada #Cadaminutocuenta para ayudar a los países afectados y se guardó un minuto de silencio por las víctimas.

Pero también estuvo José Ramón Tuero, edil de Deportes; el alcalde de Pravia, David Álvarez. Y, claro, el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Manolo Torres, quien lideró la representación osecense a El Molinón. Del mismo modo hubo representación de varios clubes asturianos en el palco presidencial del estadio: estuvo Jorge Díaz (secretario técnico del Tuilla) con el presidente del club, José Enrique López Arbesú. Del Llanes, mientras, estuvo el presidente Juan José Fernández. Mientras que por parte del Condal también estuvo su presidente, Marino Córdoba.