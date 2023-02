La puntería frena al Sporting

La falta de acierto en el área contraria está penalizando una barbaridad al Sporting. Un mal que comenzó con Abelardo y que se extiende ahora en los primeros encuentros con MAR. Con el relevo en el banquillo, los rojiblancos solo han marcado 2 goles en cuatro partidos, promediando (0,5 goles por encuentro). La mejoría en defensa (2 goles encajados en 4 encuentros) no viene acompañada de puntos.

La pesca del preparador canario, quien logró recuperar una versión notable del equipo ante el Huesca, sobre todo en el segundo tiempo, es de cinco puntos de doce posibles (1 victoria y 2 empates). ¿Por qué no arranca el proyecto? Aunque no exista una única respuesta, sostienen los analistas que el principal problema con el que se está encontrando el proyecto rojiblanco está en su incapacidad para aprovechar sus oportunidades. Porque tirar, tira. Los rojiblancos, según datos de LaLiga, son los undécimos que más disparan entre los tres palos: suman 99 disparos. Promedian 3,7 por partido, lo que les sitúa en la zona templada de la tabla. Son los undécimos que más lanzan. En cambio, son el segundo equipo de toda la competición que peor puntería tienen en las últimas quince jornadas (12 a la 27): necesitan hacer 22 disparos para celebrar un gol. Una barbaridad. Y más aún si se compara con este otro dato: de la jornada 1 a la 11, el Sporting era el equipo de la Liga con mejor ratio de acierto. Contra el Huesca, el Sporting disparó en 16 ocasiones.

Marcaba un gol cada ocho remates. Y eso, claro, tenía un notable efecto en el rendimiento del proyecto. Porque los de Abelardo eran séptimos, a un pasito del play-off, objetivo lanzado por Orlegi. Estaban, de hecho, igualados con la Sociedad Deportiva Eibar, quien era sexto. Y ya habían anotado 16 goles (1,45 tantos por partido). Sucede que quince semanas después el Sporting solo ha conseguido marcar 9 goles más. Aunque ese no es el único, pero del proyecto, la falta de eficacia ofensiva sí está lastrando las aspiraciones del equipo, que solo ha sacado 10 de los últimos 30 puntos y se ha descolgado ya definitivamente de cualquier objetivo ambicioso. El play-off está hoy a 12 puntos.

Esa falta de eficacia parece responder más a un problema de inspiración individual, más allá de algo colectivo. Porque los cambios tácticos lanzados por Abelardo y MAR tampoco han revertido esa dinámica, pese a estar cosechando situaciones. El proyecto rojiblanco carece de un "killer". Uzuni, del Granada, lleva 17 goles. Pero es que no hay representantes rojiblancos entre los veinte máximos goleadores de Segunda. Un dato durísimo. Quien más cerca está es Cristo, con cinco goles. Djuka, de hecho, no aparece ni entre los cincuenta máximos artilleros de Segunda al sumar solo 2 goles, ambos contra el Andorra, precisamente el rival del domingo. Otras temporadas el punta balcánico se encontraba en el top 10 de la Liga. Otero y Zarfino (ambos con 3 goles) se mueven entre los jugadores que ocupan las cincuenta primeras posiciones. Lógicamente hay unos cuantos con esa cifra de goles. Pese a que el equipo rojiblanco no tiene referente, MAR está por la labor de dotar al equipo de recursos en ataque; frente a la Sociedad Deportiva Huesca salió con tres delanteros (Cristo, Otero y Djuka). El gol, no obstante, llegó de una acción en parado, obra de Pedro Díaz de falta directa. Miguel Ángel Ramírez dio el domingo minutos por primera vez en Liga a Milo, quien solo había actuado un rato en Copa frente al Valencia. También le dio diez minutos a Ignacio Jeraldino en Leganés.