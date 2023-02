Jordan se enseña

"Tiene muchísimo talento", sostienen desde el vestuario del Sporting a la hora de definir a Jordan Carrillo, uno de los futbolistas menos usados durante esta irregular temporada. Y, a la vez, el recurso que mejores sensaciones está despertando en los contados minutos que le está tocando sumar: acumula solo 416, repartidos en trece partidos. Contra el Huesca entró en la fase final –disputó once minutos– y provocó la expulsión de Pulido después de uno de sus habituales "eslalons". A pesar de su corto bagaje, suma 52 regates (53.8%) y es un incordio para las zagas rivales, sobre todo cuando el partido tiene espacios y el cansancio aparece. El problema es que ni antes con Abelardo ni ahora con Miguel Ángel Ramírez termina de tener continuidad, perjudicado primero por su proceso de adaptación al fútbol español y luego por un sistema de juego como el que dispone el técnico canario, donde no tiene cabida esa figura del enganche. Sí viene actuando en demarcaciones similares Cristo, pero su radio de acción es más amplio. Ante el conjunto oscense, de hecho, fue uno de los atacantes en ese 3 -4-3 que presentaba el Sporting con balón. Un sistema complicado para Jordan o Queipo, que no son ni carrileros ni tampoco atacantes al uso.

"Merece más minutos", reconoce Miguel Ángel Ramírez. Cedido por Santos Laguna, el joven atacante mexicano, 21 años, no solo es uno de los mayores talentos de Orlegi Sports, sino de todo México. "Lo cedieron a Europa porque es un escaparate mayor que la Liga MX, donde ya había destacado. Así aumenta su valor y también se curte en una competición dura como es la Segunda de España", explica una fuente muy cercana a Orlegi. Con Ozziel Herrera, atacante de 21 años de Atlas, firmado de las inferiores de Pachuca, Jordán es uno de los grandes activos de Orlegi. "De hecho, se creía que tenía opciones de estar en Qatar. Se confía en que sea uno de los pilares de la selección que dirige ahora Diego Cocca de cara al Mundial 2026". Para entonces tendría 24 años. En verano se replanteará su posición, con contrato en Santos Laguna, y la opción de seguir en Gijón.