El juvenil del Sporting se queda a las puertas de la semifinal de Copa: eliminado en los penaltis

No pudo ser. Los penaltis han dejado al Sporting juvenil sin el deseado pase a semifinales de Copa del Rey. Los rojiblancos protagonizaron en Mareo un vibrante e igualado partido ante el Athletic de Bilbao que terminó decidiéndose desde los once metros. Antes, todo terminó sin goles, tanto el tiempo reglamentario, como la prórroga. Los visitantes convirtieron todos sus lanzamientos, mientras que Torron y Lozano no acertaron a marcar, inclinando la balanza a favor de los de Lezama. El resultado no oscurece el gran trabajo y la brillante temporada de los chavales de Isma Piñera, arropados en las instalaciones rojiblancas por unos 1.200 espectadores.

El Sporting aspiraba a volver a estar cerca de luchar por el título casi veinte años después. Los rojiblancos, subcampeones en la 2004-05, recibieron a un Athletic de Bilbao que demostró en Mareo las razones que le han llevado a ser líder de su grupo en División de Honor. Empezó fuerte el conjunto visitante, pero los de Isma Piñera fueron de menos a más espoleados por la afición rojiblanca. La eliminación deja ahora todos los esfuerzos para la competición liguera, donde el cuadro gijonés está viviendo un intenso pulso por el liderato. El empate de la pasada jornada ante el Perines les apeó del primer puesto en favor del Celta. La próxima jornada recibirán al Marina Sport.