Queipo, sobre el reto de alcanzar 50 puntos: "No es algo marcado en el vestuario"

Muchas gracias por los votos para conseguir el premio Mahou. Gracias a la afición.

"La propuesta del míster es muy atractiva para mí". Dani Queipo aspira a seguir creciendo de la mano de Miguel Ángel Ramírez. El jugador del Sporting de Gijón acaba de recibir el premio al "jugador cinco estrellas" del mes de enero que entrega Mahou. Un galardón que da continuidad un año en el que debutó de la mano del anterior técnico, Abelardo. "Abelardo buscaba más un juego directo, priorizando en terminar las jugadas. Ramírez busca más el control y acabar la jugada a través de combinar y buscar espacios. Son dos entrenadores fabulosos", resume el rojiblanco sobre dos entrenadores que están marcando sus inicios en el fútbol profesional.

Con el descenso más cerca que los puestos de play-off, el vestuario del Sporting evita hablar de atar cuanto antes los 50 puntos. La norma es centrarse en "el día a día, no deberíamos mirar a un futuro lejano". Lo subraya Dani Queipo. "No es algo que esté marcado dentro", señala de la cifra de puntuación. Lo apunta antes de confiar en que la meta para el equipo esté "en esos puntos, o en muchos más". Ve al equipo en proceso de desarrollar la idea de juego del nuevo entrenador rojiblanco, un modelo que cree que puede ayudar a sacar su mejor versión. "Me gusta asociarme y las ideas están calando bien. La predisposición es muy buena", asegura el canterano.

Dani Queipo evita dar excesiva importancia a los problemas con el gol que está arrastrando el equipo y que, en buena medida, está impidiendo ver a los rojiblancos en puestos más altos de la clasificación. "No es una cosa que dependa todo de nosotros. En cuanto a elaboración está de nuestra mano, pero hay muchos factores. Lo afrontamos con la mayor naturalidad posible, sabiendo que llegarán", dice sobre la capacidad goleadora. "Los delanteros no son solo los encargados de hacer los goles. La segunda línea es también importante", amplía quien fue el autor del tanto que hasta ahora, ha dado la primera y única victoria liguera a Miguel Ángel Ramírez.

En cuanto a lo que queda por delante, el jugador del Sporting considera al Andorra como un rival que, por propuesta, puede venirle mejor al conjunto gijonés, pero con matices. "Por una parte sí, y por otra, no tanto. En cuanto a la elabaoración de juego, la presión no va a ser la misma por parte del Andorra que con otros equipos. En cuanto a defensa, no podemos ser tan arriesgados como en otros partidos para que no superen líneas con facilidad", explica.

Cuestionado por el cuidado de Ramírez en aspectos como lo emocional para sacar el mayor partido a la plantilla, Queipo defiende que no hay pensamiento negativo en el seno del equipo porque las cosas no estén saliendo como se esperaban. "Todos somos profesionales y el fútbol al final te puede presentar una situración muy adversa respecto a lo que teníamos planteado. No estamos haciendo hincapié en la situación actual, ni frustrándonos", destaca. Espera mejorar la dinámica tanto a nivel de grupo, como en lo personal. En pocos meses pasó del filial a renovar contrato y tener ficha profesional. "El año para mí está siendo increíble. Estoy en mi casa, asimilándolo y con la cabeza asentada", concluye.