Dani Mori, ante la final del Sporting B frente al Cova por el ascenso: "Ganar es importante, pero no definitivo"

Consciente de la importancia de los tres puntos de este domingo, Dani Mori aspira a conseguir un triunfo que acerque al Sporting B al objetivo del ascenso a Segunda RFEF. Los rojiblancos, líderes en la tabla, recibirán a un Covadonga situado en la segunda plaza, a sólo dos puntos. El entrenador del filial gijonés subraya que "todos los partidos son importantes", aunque reconoce que ganar sería un paso relevante de cara a atar un primer puesto que es el único que da billete directo al salto de categoría.

Mejor momento. "Partidos importantes están siendo todos. Todos los equipos te compiten a un nivel alto. Los campos fuera son difíciles. El equipo se está adaptando bien y compitiendo bien. Hay una diferencia pequeña de puntos y puede ser muy positivo para nosotros (ganar al Cova). Damos mucha importancia al partido. Nos pilla en un buen momento. Fuimos de menos a más en la competición. Hemos cogido el pulso a la competición".

Ganar para ascender. "Una victoria es importante en el devenir de la competición, pero no definitivo. Todos te ponen las cosas complicadas. Estamos sacando los partidos en Mareo con bastante claridad, metemos ritmo y es difícil soportarlo. Tenemos argumentos. Eso no quiere decir que pueda cambiar. Nos quedan campos difíciles y rivales complicados. Es importante ganar, pero no definitivo".

Kembo. "Kembo bien. Viene de hacer una prueba con nosotros. Nacho y Varane están ya en dinámica de primer equipo y ahí era un futbolista que viendo el potencial podía ser interesante. Viene del fútbol francés y de no participar en competición liguera. El club ve en él futuro. Veremos a corto plazo qué rendimiento puede tener. Ha venido a sumar y crecer. Tiene que ir trabajando todos los conceptos que queremos de él".

Lozano. "Es una realidad. Tiene carácter, un físico descomunal, desparpajo y calidad. Tiene ese interior que te dice que va a ser futbolista. Es competitivo, no se arruga, le gustan los retos… Le veo un gran futuro, porque así me lo está demostrando. Tiene que madurar, pero tiene todas las hechuras para ser profesional".

Reto. "Lo acepté por lo que me proponían. Llevaba muchos años fuera y cuando te dicen Tercera RFEF te costaba asimilarlo porque venía de Primera RFEF. Pero es Mareo. No había tocado ese perfil de trabajo y me atraía. Estar cerca de futbolistas que son el futuro del fútbol profesional. Hay que adaptarse. Aquí hay una estructura brutal. Tenemos que hacer futbolistas competitivos".

Cova. "Buen equipo. Llevamos una racha importante, pero nos siguen casi a la par. Es complicado. Futbolistas con experiencia atrás, con categoría de Segunda B. Dos grandes porteros. Calidad con Omar por dentro, Diego con experiencia. Es un equipo bien trabajado y tiene grandes individualidades. Nos lo van a poner difícil, pero nosotros a ellos, también".