En un Sporting en el que las cifras de posesión de balón han aumentado desde la llegada de Miguel Ángel Ramírez al banquillo, la liga lleva ahora al conjunto rojiblanco a visitar a uno de los conjuntos que más control de balón acumula en Segunda División. El duelo ante el Andorra se convierte en un doble reto para los gijoneses: hay una gran necesidad de ganar para distanciarse del descenso ante un conjunto en la misma lucha y se miden dos propuestas con ideas muy similares. Ramírez reconoce que el domingo se verá a dos equipos que aspiran a tener el balón, pero es contundente a la hora de inclinarse sobre qué prefiere: ¿tener ocasiones o la posesión?. "Yo no voy a luchar por la posesión con el Andorra, yo quiero tener más ocasiones que el Andorra”, sentencia. El club viaja este sábado con 24 jugadores convocados. No ha entrado en la lista Christian Rivera, y sí Jordan y Otero, que no se ejercitaron en el último entrenamiento.

Rivera, Jordan y Otero. “Es la primera semana de Rivera. Viene de estar parado, sin ritmo. Era una semana más de adaptación. No está todavía para competir. Jordan en principio estaría bien. Es un golpe y es cuestión de que baje la inflamación. Juan ha tenido fiebre, pero podrá estar sin problemas”.

El equipo. “El otro día ya vimos una versión que me gusta mucho. Domina, está en campo contrario, genera ocasiones claras… Sabiendo que cada partido va a ser diferente, ya empezamos a ver lo queremos”.

El rival. “Tiene sus debilidades y fortalezas. Tienen un modelo que respeto y me gusta. Compartimos visiones e ideas. Se trata de competir y ver cómo le podemos hacer daño”.

Jordan. “No considero que sea anárquico. Está entendiendo muy bien la estructura y los espacios. Tiene un talento individual innegable. En el fútbol actual este tipo de jugadores te genera algo distinto, más en Segunda, donde todo es muy táctico y hay pocos espacios”.

Reunión con núcleo duro. “Después del entrenamiento les reuní para organizar el post Andorra (la vuelta del viaje). Les proponemos para compartir la organización de viaje y entrenamiento. Luego fuimos a revisar el campo cinco por ver empezar entrenar allí. Queríamos ver cómo estaba”.

Racha negativa del Andorra. “Han merecido más de lo que han obtenido (en las últimas cinco jornadas), pero es muy complicada la Segunda. Ganar es difícil. Ellos por estructura, por propuesta, han merecido mejor resultado, pero al final el juego te castiga”.

50 puntos. “No me paro a pensar en sumas y restas viendo la tabla. Me ocupa cero. Mi trabajo se basa en preparar el siguiente partido y ayudar al equipo a competir mejor. El resultado me dirá qué tengo que mejorar para ser mejor”.

Villalba y Gaspar. “Les conozco y hemos hablado de ellos, pero no nos hemos detenido a tomar decisiones de cara a la próxima temporada”.

Modelo de juego del Andorra. “No lo prefiero (como rival), sí lo afronto como un modelo espejo. Este tipo de comportamientos, cómo me dificulta, y qué haría yo. A partir de ahí, ver cómo podemos dificultarle”.

Quién va a tener el balón. “Sé que va a ser algo bonito en el sentido de disputado, que los dos buscamos lo mismo, tener el control y la posesión. Se va a poder ver a dos equipos que quieren conquistar el gol. Lo importante es tener más ocasiones que el Andorra. Yo no voy a luchar por la posesión con el Andorra, yo quiero tener más ocasiones que el Andorra”.

Objetivos. “Son más micro que macro. Más en lo inmediato. El qué tengo ahora. El ganar el fin de semana. Luego la tabla te dirá dónde mereces estar al final del año. Queremos sacar los mayores puntos posibles”.

Crecer de visitante y lo psicológico. “Estás trabajando con personas y tienen ese factor psicológico para todo. Qué elijo pensar para afrontar qué estoy haciendo. Es elegir qué pienso para afrontar ese reto”.

Mes en el cargo. “Estoy muy feliz. Disfrutando mucho de la experiencia y de mi trabajo. Disfrutando de un grupo de jugadores que me ha acogido con mucho respeto. No puedo pensar en nadie que entrene mal. Me he encontrado con un grupo de personas en el club que están ayudando a todo lo posible. El club también sabe que en mí ha encontrado a alguien que quiere aportar más allá de ganar el fin de semana para tener prácticas mejores. Hay muchas cosas que tienen margen de mejora de la vida diaria del club y en la que puedo aportar desde mi experiencia”.

Vídeo en el vestuario. “Estamos viviendo un momento en el fútbol en que cada vez hay menos secretos y se comparte la vida interna, hemos visto documentales así. Hay mucha parte del fútbol que la gente se pierde. Digo lo que siento sin ser preso de mis emociones, siendo consciente de lo que quiero decir en cada momento y que la emoción no me lleve. Me sentí jodido por no haber ganado, pero me siento muy orgulloso de lo que vi. De un público que estaba queriendo ganar desde el principio y que luego aplaudía a los jugadores. Eso es lo que sentía, orgullo del trabajo de los jugadores. Es lo que quería expresarles”.