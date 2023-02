MAR: "Tengo que poner todo para salvar la situación como sea"

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, desveló en sala de prensa que varios jugadores de la expedición rojiblanca sufrieron un virus en primera persona. "Varane ha tenido fiebre", confesó añadiendo a ese brote a Otero y Jeraldino. "Hubo que cambiar cosas a última hora y nos adaptamos a la disponibilidad de la plantilla", explicó.

Análisis del partido

La segunda parte nos fue mejor. Ya no solo fue un cambio táctico: fue desde la agresividad, deseo. La segunda parte fue distinto, empezamos con una ocasión en el segundo tiempo. Hubo jugadores que no estaban disponibles. Hubo procesos de fiebre. Hubo que cambiar cosas a última hora y nos adaptamos a la disponibilidad de la plantilla. Pero no es excusa. El que entra tiene que hacerlo bien. Desde lo táctico no sabíamos resolverlo. Pudimos hacerlo en el minuto 30, pero teníamos a un jugador que estaba para 45 minutos. Cuando mejor estábamos, llega el penalti

¿Cómo se sale de la situación?

Se sale de esta situación ganando, pero tenemos que saber cómo hacer las cosas. El que estuvo con un proceso febril fue Jonathan Varane; pero también Juan (Otero) y Jeraldino. No podían aguantar mucho tiempo. Estaban en una situación de debilidad. Tuvimos que manejar la situación que teníamos. Tengo que poner todo para salvar la situación como se pueda

¿Por qué tarda el equipo en meterse en los partidos?

Tenemos que ser más regulares durante más tiempo. No como en Leganés donde tardamos veinte minutos. O hoy (por ayer) que tardamos cuarenta y cinco minutos

¿Está hecho el equipo para jugar a otra cosa?

El problema es que manejar solo un registro es más fácil de defender. Si el rival no sabe si vamos a ser verticales o jugar en corto…si dominamos todos los registros seremos más competitivos

¿Le afectaron las decisiones del VAR?

Vivo con serenidad. Si no dejo de ayudar a los jugadores, si pierdo el control emocional. Obviamente en la segunda revisión me olía que iba a pitar penalti, por eso llamé a Campuzano para ir con tres delanteros. Pero intentó no desenfocarme

¿Se arrepiente de venir al Sporting?

Cuando tomo la decisión de venir se dónde vengo, y cuándo vengo. Consideré que era la correcta. No solo porque creía en que mejoraríamos en la posición, sino porque creía en el proyecto. Tengo que poner todo para salvar la situación como se pueda

¿Le desgasta esta temporada?

No me va a desgastar, es más un tema personal, de verme yo, que otra cosa. Eso será un tema personal. Sé que forma parte de este mundo

¿La permanencia es ahora el objetivo?

El tema está… Lo hablaba con Lizoain, un amigo al que entrené en juveniles en Las Palmas. Nombrábamos ejemplos de equipos que estaban en play off y acabé descendiendo. O todo lo contrario. El Andorra de estar en play off y aquí. Está todo tan apretado, que puede pasar cualquier cosa