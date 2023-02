El bisturí del Sporting | El "show" del VAR en Andorra y el criterio de González Francés

Si el partido del Sporting, –sobre todo el primer tiempo–, fue malo, peor aún fue el espectáculo que brindó en Andorra el colegiado canario Raúl Martín González Francés, horriblemente asesorado por Vicandi Garrido desde Las Rozas. Todo lo que estaba en sus manos lo gestionaron mal. Consiguieron enfadar a los dos conjuntos, lo que no es fácil. Todo comenzó con el gol anulado a Albanis. Vicandi vio desde el monitor una falta de Mika Mármol sobre Cuéllar cuando el portero del Sporting acudía a la desesperada a buscar el balón llovido. Pichu tiró de veteranía y oficio y se fue al suelo. Aunque esa es la zona donde el portero tiene "prioridad", la infracción pareció cuanto menos rigurosa. En el segundo tiempo también anuló el penalti cometido por el Cali sobre Germán Valera. Desde Las Rozas observaron una falta previa sobre Queipo, víctima de un sutil empujón. Y cuando parecía que el partido ya estaba visto para sentencia desde el tema arbitral, el VAR volvió a llamar a González Francés para revisar una acción que pasó de puntillas en directo: el colegiado canario señaló en esta ocasión y tras mirar muy rápido el monitor un penalti, "penaltito", de Cali Izquierdoz sobre Bakis. La jugada pareció la menos pitable de todas. Algo se olía MAR, porque cuando el colegiado miraba la pantalla para revisar si había o no penalti, el entrenador del Sporting se apresuró a llamar a Campuzano a jugar.

Sigue el gafe

Djuka y una sequía sin fin: 27 jornadas sin marcar en Liga

Ni está teniendo acierto, ni tampoco suerte. Ayer la tecnología negó al 23 una asistencia a Zarfino, después de una maniobra dentro del área complicadísima, pero los controles son, aunque suene raro, una de esas suerte que se le dan bien. Djuka se hizo con la pelota con el pecho, sin apoyarse con el brazo –en directo pareció mano– y armó un centro-chut que terminó encontrando la pierna del centrocampista charrúa. Pero el VAR se chivó al árbitro: había fuera de juego, de esos por milímetros y en los que, a pesar del escándalo que ha destapado el "caso Enríquez Negreira", habrá que confiar en la escuadra y cartabón que tiran los jueces desde los sofás de Las Rozas. Y Djuka tampoco marcó contra el Andorra, al que le endosó sus únicos dos goles en Liga. Ya van 27 jornadas.

El plan de partido y su evolución

MAR, la pizarra y los "organismos vivos"

El Sporting salió ayer en Andorra con un 5-2-3 (o un 3-4-3). El horrible primer tiempo llevó a MAR a rectificar –la intención era que jugase Jonathan Varane, como confesó el entrenador después en sala de prensa, pero un virus mermó al medio francés– y el técnico pasó al descanso a un sistema 4-3-3 con la entrada de Varane en el medio, quien formaba un trivote junto a Pedro Díaz y Gio Zarfino. Después el preparador canario, quien en su presentación explicó que para él los sistemas no son fijos, sino "organismos vivos", volvió a mover algunas piezas sobre la mitad del segundo tiempo y el equipo rojiblanco se armó –por momentos– con un esquema 4-4-2 rombo: Varane de pivote, Pedro y Zarfino en el medio en la medular y Queipo como enganche. Para acabar y ya con el 1-0, metió a Campuzano para jugar con tres delanteros junto a Milo y el citado Queipo.

La foto del día

La mala tarde de Cali Izquierdoz: dos penaltis en tres minutos

Andorra no será recordado especialmente como un paraíso para Cali Izquierdoz, respetado capitán de Boca Juniors y uno de los líderes del vestuario del Sporting. Al central le pitaron dos penaltis – el segundo de ellos, sobre Bakis, muy riguroso– y se fue del partido con cara de pocos amigos. No está teniendo suerte en esta faceta el experimentado defensa argentino, también autor del penalti que le dio la victoria al Oviedo en el derbi astur de la ida. Ya van dos penaltis que cuestan puntos y (serían tres si no fuera por la falta que revisó el VAR sobre Queipo).

El síndrome del pupas

Y la racha del Andorra terminó: vuelve a ganar tras cinco derrotas

Cuando el Andorra se caía en la clasificación, apareció el Sporting por su camino. Y los rojiblancos, otra vez, vuelven a ser los "pupas" de la competición, un equipo capaz de resucitar a un "muerto". Los de Eder Sarabia, que llegaron al descanso con 0-0, fallando todo tipo de ocasiones y un 70% de posesión, sumaron tres puntos contra los de MAR y marcaron. Llevaban cinco derrotas consecutivas y cuatro encuentros sin marcar hasta que apareció el proyecto gijonés. Los rojiblancos ya no tienen más ilusión que sobrevivir. Porque la realidad la marca la foto de la clasificación: están a trece puntos del sexto clasificado que limita la lucha por el play-off y a cinco de la Ponfe de Gallego. El "proceso" y los cambios –muchos puede que necesarios– se entienden siempre mejor siempre desde la victoria. Manda el balón. Siempre.