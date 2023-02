Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración del Sporting: "Estamos en negociaciones para comprar Mareo"

Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración del Sporting, avanzó ayer que el Grupo Orlegi ha iniciado los contactos con el Ayuntamiento de Gijón para recomprar la Escuela de Fútbol de Mareo. Estas gestiones se encuentran en un momento muy inicial. Se han producido contactos entre el club y el Consistorio, pero sin avances. Pero de las palabras del dueño se desprende la clara intención de abordar la recompra de las instalaciones rojiblancas, después de haber alcanzado hace escasos meses un acuerdo para prorrogar su explotación por veinte años más (2042) con una subida del canon de explotación. "Estamos en negociaciones", reconoció ayer el ejecutivo mexicano, quien también tocó el proyecto para reformar El Molinón, volviendo a relacionar esta gran obra dentro de la conocida como candidatura "Asturias 2030".

"En el caso de El Molinón muchas cosas dependerán del Mundial 2030", explicó Irarragorri. "Son inversiones (Mareo y El Molinón) que son relevantes para nosotros y que nos permitirán generar al club un patrimonio en el mediano y en el largo plazo. Estamos trabajando en convertir a Mareo en un centro de alto rendimiento. Forma parte del eje del proyecto de Orlegi", añadió en una extensa comparecencia de prensa que tuvo lugar en las oficinas del Grupo Orlegi en Ciudad de México. Allí desgranó las líneas maestras del proyecto que están tejiendo en sus tres clubes: Sporting, Santos Laguna y Atlas.

El máximo accionista rojiblanco estuvo respaldado en la cita por los miembros de la dirección de Orlegi. Se apoyó en diapositivas. Irarragorri abordó la profunda remodelación de Mareo. Estimó que los trabajos estarán terminados el mes de noviembre. "Vamos bastante avanzados con las obras", comentó. "Esperamos que en julio esté terminada su primera etapa para dotar de la funcionalidad del día a día a los equipos, y finalmente acabada en su totalidad para noviembre de 2023", pronosticó el dirigente. En esa primera fase, prevista para junio o julio, se encuentra la creación de la residencia. La idea es que pueda ser usada ya para futuras promesas con vistas a la próxima temporada. La fase II, la prevista para noviembre, es la que incluye a todo el edificio: gimnasio, clínica... ¿Qué faltaría para completar las obras de Mareo? Pues la fase III. Pero aún no está completado ese proyecto de obra. También elogió la afición del Sporting. "Es fantástica", dijo.

La intervención fue extensa. Pero más enfocada a tratar temas relacionados con la gestión de los clubes que tienen sede en México, con una clara defensa al modelo multipropiedad. "Seguimos buscando más lugares donde expandirnos y aplicar nuestro modelo de gestión", dijo reiterando la intención del Grupo de ampliar sus fronteras y continuar comprando nuevos clubes. Irarragorri señaló que en Orlegi "no tienen miedo al fracaso" y razonó esa reflexión en asegurar que "quien no está preparado para el fracaso, no está preparado para ganar". El ejecutivo mexicano puso en valor la campaña social de Orlegi a través del programa "Ganar Sirviendo", destacando el trabajo que viene haciendo la Fundación del Sporting a través de "Marea Rojiblanca". Y reconoció que trabaja de forma activa en facilitar el trasvase de jugadores entre México y España intentando que haya menos restricciones a la hora de conseguir la doble nacionalidad.